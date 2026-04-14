¡Maravillado! La insólita reacción de Heung-min Son al ver el Estadio Cuauhtémoc por primera vez

LAFC enfrentarán a Cruz Azul este martes 14 de abril en el partido de vuelta de los Cuartos de Final en la Copa de Campeones Concacaf. El equipo de la MLS llega con una cómoda ventaja de 3-0 obtenida en la ida en casa, por lo que la Máquina tiene que remontar para seguir en la defensa de su título.

Sin embargo, previo al partido, Heung-min Son, quien marcó un gol en la ida, se llevó los reflectores. A pesar de su larga trayectoria en la Premier League, donde visitó todo tipo de estadios, el coreano quedó maravillado con el Estadio Cuauhtémoc, casa temporal de los cementeros y el cual conoció este lunes en el entrenamiento nocturno del equipo estadounidense.

Así fue la reacción de Heung-min Son al ver el Cuauhtémoc

Por medio de redes sociales, el propio equipo angelino compartió el video de la reacción de Son cuando visitaron el inmueble de Puebla para su trabajo de reconocimiento del campo la noche de este lunes. En el contenido publicado, se observa al jugador coreano cuando sale del túnel a vestidores y su mirada cambia por el impacto que le dejó el primer vistazo al estadio.

Son en el partido de ida de LAFC contra Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

"Está un poco fresco aquí", menciona Heung-min, antes de compartir su entusiasmo. "¡Wow! Estadio genial", mencionó el jugador sobre el Cuauhtémoc, construido en 1968 y mundialista en 1970 y 1986. Actualmente, es el quinto en capacidad en México, detrás del Estadio Azteca, el Olímpico Universitario, el Jalisco y el BBVA.

Ultimando detalles en Puebla ⚡️ pic.twitter.com/IHTZr2iiZ2 — LAFC (@LAFC) April 14, 2026

Además, desde su última remodelación en noviembre de 2015, el Estadio Cuauhtémoc se convirtió en el primer estadio en México y América Latina en tener cobertura de EFTE en su fachada. Inmuebles europeos como el Allianz Arena o el Nuevo San Mamés también tienen este acabado.

Son en celebración con LAFC en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Qué necesita Cruz Azul para remontar ante LAFC?

Con la derrota 3-0 en su visita al BMO Field, el equipo cementero está obligado a ganar por la misma diferencia para empatar el marcador global y mandar la eliminatoria a tiempo extra y penales. Mientras que con un triunfo 4-0 avanzará a Semifinales de la Concachampions.

En lo que va del semestre, Cruz Azul tienen tres triunfos por tres goles o más, dos en el torneo regional y uno más en la Liga MX. En la Jornada 10 del Clausura 2026, los cementeros se impusieron por dicho marcador frente a Atlético San Luis, con goles de Agustín Palavecino, Gabriel 'Toro' Fernández y Andrés Montaño.

Jugadores de Cruz Azul en lamento tras la derrota frente a LAFC | MEXSPORT

Mientras que en la Concacaf, fue en la eliminatoria de la Primera Ronda contra Vancouver FC que logró dos contundentes victorias. En la ida ganó 0-3 con tantos de José Paradela, Amaury Morales y Palavecino. Para la vuelta el resultado fue 5-0, con un hat-trick de Luka Romero y goles de Jorge Rodarte y Nicolás Ibáñez.