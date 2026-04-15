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Futbol

Nicolás Larcamón lanza una alineación muy experimentada buscando la vuelta

Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:46 - 14 abril 2026
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El técnico de Cruz Azul decidió alinear a sus jugadores con mayor experiencia buscando la remontada ante LAFC

Nicolás Larcamón hace pocos ajustes para la Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Cruz Azul se mide ante LAFC en el Estadio Cuauhtémoc, buscando remontar una diferencia de tres goles.

La alineación celeste presenta a Kevin Mier en la portería, acompañado en zona defensiva por Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira y Omar Campos, un grupo defensivo que cuenta con una extensa experiencia.

Kevin Mier en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
Kevin Mier en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

En el mediocampo, Larcamón dispone de Carlos Rotondi, Jeremy Márquez y Charly Rodríguez, quienes tendrán la responsabilidad de equilibrar al equipo, recuperar balones y generar juego ofensivo con claridad.

Más adelante, Agustín Palavecino y Andrés Montaño buscarán ser los enlaces con el ataque, aportando creatividad y llegada. Esto quiere decir que José Paradela iniciará el partido en el banquillo. En punta, Gabriel “Toro” Fernández será la referencia ofensiva, encargado de concretar las oportunidades que se presenten tras la lesión de Nicolás Ibáñez.

Andrés Montaño con la Sub-21 | IMAGO7

El ambiente acompaña la ilusión. Con una gran entrada en el Estadio Cuauhtémoc, la afición se hace presente para impulsar a su equipo en una noche que promete emociones intensas.

El apoyo desde las gradas será un factor importante en la búsqueda de la hazaña.

Cruz Azul llega con una desventaja de 3-0 en el marcador global, lo que obliga al equipo a una actuación casi perfecta. Necesita igualar la serie para forzar el alargue, un escenario complicado pero no imposible en el fútbol.

Previo al inicio del calentamiento, el plantel protagonizó un momento emotivo al reunirse en el centro del campo para guardar un minuto de silencio. El gesto fue en honor a las madres de Christian Ebere y del Ing. Víctor Velázquez, quienes fallecieron recientemente.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7
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