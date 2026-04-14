“Si no estás acostumbrado…no sirves para un equipo grande”: Hermosillo arremete contra Larcamón
La Máquina del Cruz Azul se encuentra en una pequeña crisis de resultados y al borde de la eliminación de la Concachampions tras perder la Ida de los Cuartos de Final 3-0 ante LAFC; los dirigidos por Nicolás Larcamón no ganan desde hace más de un mes (10 de marzo) cuando vencieron 3-2 a Rayados.
Ahora los Cementeros tendrán el duelo más importante del 2026 cuando reciban la Vuelta en el Estadio Cuauhtémoc a los angelinos, esta situación a puesta en el ‘Ojo del Huracán’ al entrenador argentino, así lo ha mostrado Carlos Hermosillo en una reciente entrevista en donde no se guardó nada.
¿Qué dijo Carlos Hermosillo?
El exjugador de La Máquina fue directamente sobre Larcamón: “Cruz Azul se le ha caído al Larcamón terriblemente. Pese a que él no lo reconozca, se le ha caído terriblemente. Si no estás acostumbrado a tener este tipo de presiones, entonces no sirves para un equipo grande, vete a un equipo como los que ha estado y que a lo mejor te va mejor, como el Puebla”, expresó con Claro Sports.
“El Grandote de Cerro Azul” mencionó lo que representa un equipo como Cruz Azul y a lo que la institución aspira: “Llegaste es una institución grande, una institución que necesita ser campeón, una institución que necesita jugar bien al futbol.”
¿Falta de experiencia en Larcamón?
Desde el punto de vista de Hermosillo asegura que el DT no sabe hacer movimientos en ciertos momentos del juego y dejó mala parado al exentrenador del Necaxa con algunos ejemplos: “Larcamón a veces no sabe ni qué poner, hace muchos movimientos.
“Por ejemplo, te voy a dar uno, por darte uno. Erik Lira es un gran contención, gran contención. También sabe jugar de central, pero teniendo a Piovi, teniendo a Ditta, él sobrando porque es muy buen tiempista y lo pone de lateral izquierdo. El no es rápido, es tiempista y por ahí por ahí nos hicieron dos goles, ¿me entiendes? No anda bien el equipo, no lo veo como como lo vi en el torneo, por ahí de la fecha siete en adelante.”
Hermosillo catapultó sobre Larcamón: “Sí, lamentable en el cierre del torneo para entrar a una Liguilla es importante siempre entrar bien y con confianza y los triunfos te dan confianza. A Larcamón le han dado lo que ha querido. Para mí Larcamón si no cumple se tiene que ir”.
El próximo duelo del Cruz Azul en Liga MX será recibiendo a Xolos de Tijuana dentro de la Jornada 15; los cementeros se mantienen com segundo en la tabla de clasificación con 28 unidades, a tres puntos del líder Chivas, con una marca de 8 victorias, cuatro empates y dos derrotas.