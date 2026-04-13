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Futbol

“Podemos remontar”: Piovi lanza alentador mensaje previo a la Vuelta ante LAFC

Piovi en un partido de Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:58 - 13 abril 2026
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El defensor de Cruz Azul no baja los brazos pese a la derrota sufrida en Los Ángeles

El defensor Gonzalo Piovi no esconde que incomoda tener que viajar cada fin de semana por no contar con una sede fija en la Ciudad de México, aunque deja claro que no es excusa.

Con ese contexto, el zaguero mantiene la confianza intacta de cara a la vuelta ante Los Angeles FC, pese al 3-0 en contra, convencido de que el plantel tiene argumentos suficientes para competir y buscar la remontada.

Obvio que creemos (en la remontada), yo estoy convencido de que tranquilamente lo podemos hacer. Por la calidad y jerarquía, si salimos al campo con nuestra mejor versión, podemos remontar esta situación. Tenemos que estar preparados, sabemos los jugadores que tienen, estamos convencidos de que con nuestra gente va a empujar”, afirmó en entrevista con RÉCORD.

Gonzalo Piovi confía en la remontada de Cruz Azul ante LAFC | IMAGO7

Sobre la derrota en la ida, Piovi reconoció que el golpe fue más anímico que futbolístico.

“Creo que el equipo se encontró en un momento del partido golpeado. En los primeros minutos del primer tiempo estábamos sometiendo al rival, nos golpeó en nuestro mejor momento. Fue la recaída anímica del equipo por el apresuramiento de buscar el empate”, explicó.

Sin embargo, insistió en que la eliminatoria sigue abierta: “Sabemos que quedan 90 minutos más, con los jugadores que tenemos podemos revertir la situación. Esperemos el martes poder hacerlo”.

Jugadores de Cruz Azul en lamento tras la derrota frente a LAFC | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en lamento tras la derrota frente a LAFC | MEXSPORT

Finalmente, el zaguero profundizó sobre el desgaste de no tener casa fija y jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc. Y es que Cruz Azul ha viajado cada fin de semana como local y visitante.

Sí incomoda, incomoda el hecho de estar viajando cada fin de semana, no solo de visitante también como local, tampoco le buscamos la excusa para decir que estamos viajando, que a veces el rendimiento baja por los viajes, nos supimos adaptar al campo de juego, estamos contentos de jugar en ese campo, (Estadio Cuauhtémoc)”, finalizó

Gonzalo Piovi jugador de Cruz Azul | IMAGO7
Gonzalo Piovi jugador de Cruz Azul | IMAGO7
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