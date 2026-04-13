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Futbol

Cruz Azul asegura su lugar en la Concachampions 2027 por tercer año consecutivo

Detalle del escudo de la Copa de Campeones Concacaf en el uniforme de Cruz Azul | MEXSPORT
Detalle del escudo de la Copa de Campeones Concacaf en el uniforme de Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:11 - 13 abril 2026
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La regularidad del equipo cementero le permitirá participar nuevamente en el torneo internacional

Cruz Azul continúa consolidándose como uno de los equipos más consistentes del futbol mexicano al asegurar su clasificación a la Concachampions 2027. La Máquina selló su boleto tras empatar ante Club América, resultado con el que alcanzó 63 puntos en la tabla anual combinada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de la Liga MX.

Jugadores de Cruz Azul le reclaman al árbitro Óscar Mejía en el partido contra América | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul le reclaman al árbitro Óscar Mejía en el partido contra América | IMAGO 7

Con solo nueve puntos aún en disputa, el conjunto celeste mantiene una ventaja de 10 unidades sobre su más cercano perseguidor, América, lo que le garantiza matemáticamente terminar entre los dos mejores equipos por puntaje anual y, por ende, obtener uno de los boletos al torneo internacional.

La tabla al momento se encuentra de la siguiente manera:

  1. Toluca – 63 pts. (ya calificado)

  2. Cruz Azul – 63 pts

  3. Chivas – 60 pts

  4. Tigres UANL – 56 pts. (ya calificado)

  5. América – 53 pts

  6. Pachuca – 50 pts

Jugadores de Cruz Azul en celebración de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | MEXSPORT

Cabe recordar que Toluca y Tigres ya cuentan con su lugar asegurado en la Concachampions 2027 tras haber sido finalistas del Apertura 2025.

En tanto, Cruz Azul obtiene su clasificación gracias a su posición en la tabla acumulada, reafirmando su regularidad a lo largo de la temporada.

Cruz Azul en su victoria en CONCACAF ante Vancouver FC I MEXSPORT
Cruz Azul en su victoria en CONCACAF ante Vancouver FC I MEXSPORT

Por su parte, Chivas aún mantiene aspiraciones y podría sellar su boleto con una victoria en la recta final o incluso con una derrota del América.

De esta manera, Cruz Azul no solo asegura presencia internacional por tercer año consecutivo, sino que también confirma su protagonismo en el futbol mexicano reciente.

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