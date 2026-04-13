“Tenemos la fe”: Gonzalo Piovi confía en la remontada ante LAFC

Gonzalo Piovi mantiene la confianza en que el Cruz Azul puede revertir la situación y avanzar a la Semifinal de la Concachampions, convencido de que también pueden sacar provecho de las condiciones del entorno.

“Sentimos y sabemos que somos capaces de poder hacerlo. Confiamos en los jugadores que tenemos, la fe y el convencimiento es total de todos", dijo en conferencia.

Jugadores de Cruz Azul le reclaman al árbitro Óscar Mejía en el partido contra América | IMAGO 7

El defensor destacó que el resultado dependerá principalmente de lo que hagan dentro del campo.

“Creo que dependemos de nosotros, de lo que hagamos en el campo y de cómo salgamos a la cancha. Los detalles serán clave y debemos saber aprovecharlos”, argumentó.

Gonzalo Piovi, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Habrá ventaja para el Cruz Azul?

Además, Piovi fue claro al señalar que el rival podría verse afectado por las condiciones.

“A los equipos de la MLS les cuesta jugar en la altura, y eso debemos capitalizarlo”, dijo.

Gonzalo Piovi declaró sobre Martín Anselmi | IMAGO7

Sobre las ausencias de Erik Lira y Charly Rodríguez en Liguilla, por su posible convocatoria a la Selección Mexicana. Piovi se mostró tranquilo por la profundidad del plantel.