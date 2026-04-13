”En Cruz Azul querían que viniera del Real Madrid”: Sergio Bueno

“Hay un nuevo mando en la institución, tienen un área deportiva desde hace unos años que parece que tienen controlado el tema y al menos lo que uno vislumbra a distancia es que les han dado cierto margen de certidumbre, pudiendo conformar equipos sólidos”, finaliza el estratega que estuvo entre julio y septiembre del 2015 al frente del primer equipo de Cruz Azul.