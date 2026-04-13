”En Cruz Azul querían que viniera del Real Madrid”: Sergio Bueno
La etapa de Sergio Bueno en Cruz Azul fue breve: 16 partidos, siete victorias, un empate y ocho derrotas. El hoy entrenador del Mazatlán cree que la afición lo castigó demasiado.
"Ya había dirigido casi 15 equipos, qué más méritos querían. Querían que viniera del Real Madrid. Ves el historial de todos los técnicos que habían estado en Cruz Azul y muchos tenían menos de la mitad de la experiencia que yo”.
PROCESO COMPLICADO EN CRUZ AZUL
El estratega recuerda su paso por La Máquina como un proceso complicado debido a los dos bandos de poder que había en aquel momento en La Noria.
“Fui muy censurado por temas políticos, dentro del club siempre se vivió una guerra interna. A veces dominaba un grupo y a los dos años dominaba otro, grupos que se hacían internamente porque la cabeza siempre fue una sola”, menciona Sergio Bueno refiriéndose a Guillermo Álvarez Cuevas.
DISPUTAS INTERNAS EN EL CLUB
El entrenador de los Cañoneros describe cómo era trabajar en La Noria en esos tiempos turbulentos:
“Te extrañaba que internamente había tanta disputa, era un tema controversial y hasta absurdo. Dentro del club había diferentes fuerzas, me trajeron de acá y en automático parece que estás mal con los de allá. Estas otras fuerzas quieren que te vaya del carajo para ahora ellos controlar el club”.
Sin embargo, Bueno indica que hoy, al menos desde afuera, se ve mucho más control al interior de la institución celeste.
“Hay un nuevo mando en la institución, tienen un área deportiva desde hace unos años que parece que tienen controlado el tema y al menos lo que uno vislumbra a distancia es que les han dado cierto margen de certidumbre, pudiendo conformar equipos sólidos”, finaliza el estratega que estuvo entre julio y septiembre del 2015 al frente del primer equipo de Cruz Azul.