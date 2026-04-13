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Futbol

"Truenen a todos los extranjeros, carajo": Sergio Bueno, técnico de Mazatlán

Sergio Bueno en entrevista con RÉCORD I RÉCORD
César Cuervo
César Cuervo 08:57 - 13 abril 2026
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El entrenador mexicano habló en entrevista exclusiva con RÉCORD e hizo un llamado para cambios drásticos en la Liga MX

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el director técnico de Mazatlán, Sergio Bueno, pidió a los dueños realizar cambios drásticos en el número de extranjeros que se pueden registrar y utilizar en la Liga MX.

“Hay absurdos que dicen que hay que ir bajando el número de extranjeros uno por año hasta llegar a cinco, me da vergüenza oír eso, me da pena ajena. Trúenalos a todos carajo, porqué no, si la medida anterior fue radical, toma ahora una medida radical”, comenta el estratega cañonero.

Sergio Bueno en exclusiva con RÉCORD l RÉCORD

Asimismo, Bueno entiende perfecto cuál es la razón principal por la que un cambio tan grande, no sucede de un día para otro, pero pone una solución en la mesa. “No soy tonto, tiene que ver con temas de contrato, con lana. Si tienes 10 jugadores extranjeros contratados no es fácil tronarlos a todos.

¿Pero por qué no dices que en tres años se van a acabar los extranjeros y van a haber tres? Para que te prepares como club y ya no contrates multianual, planifiques. Pero dejar claro que en tal fecha, radical la medida, así como fueron radicales cuando quitaron el ascenso y descenso”.

Sergio Bueno en el Estadio Azulcrema I IMAGO7

¿Qué dijo sobre la Regla de Menores?

Sobre la regla de menores, el técnico mazatleco fue contundente: “Nunca me ha gustado. Es un absurdo. Por más que digan que con la regla del menor han debutado tantos jugadores, esos hubieran debutado aunque no hubiera regla de menores.

Hay que debutar a un chavo por calidad, no por edad y yo soy partidario de trabajar con chavos, si yo veo un chavo que juega bien, me cuelgo yo la medalla de haber debutado un chavo de 16, 17 años”.

Mazatlán exhibió al León l MEXSPORT

Debuts en Mazatlán

En este torneo, Mazatlán es el cuarto equipo que más futbolistas ha debutado con dos, uno fue el volante de 18 años Jaime Estrada y otro el portero de 24 años Ricardo Rodríguez, quien ha sido titular y llamado la atención de otros clubes por sus buenas actuaciones.

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