Sergio Bueno explota contra Katia Itzel: 'quiere venir a demostrar que tiene hue...'
Sergio Bueno estalló contra la árbitra mexicana y ahora mundialista, Katia Itzel, luego de ser expulsado en el juego entre los Pumas y Mazatlán que terminó en favor de los universitarios por marcador de 3-1.
De acuerdo con nuestra compañera Gina Sánchez, el estratega de los Cañoneros salió fúrico luego de haber recibido la roja, una vez que la silbante anuló un avance amenazante de su equipo casi al término del primer tiempo.
Según el relato de nuestra fotógrafa, Bueno le reclamó a la juez y, justo cuando se lo llevaban a la zona donde estaban los jugadores, el estratega volteó hacia los fotógrafos y expresó: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos". El comentario causó sorpresa e incredulidad entre varios reporteros gráficos, pues fue un insulto directo hacia Katia Itzel.
Sánchez expone que, mientras Bueno lanzaba el insulto, caminaba y se les quedaba viendo a los fotógrafos, visiblemente fuera de sus cabales. Esto le traerá consecuencias, pues al menos se irá suspendido el siguiente partido del equipo mazatleco.