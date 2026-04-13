Sergio Bueno sólo se perderá un partido pese a polémicos comentarios

Sergio Bueno, entrenador de Mazatlán, explotó durante el partido de los sinaloenses ante Pumas en la Liga MX, debido a decisiones tomadas por la árbitra central Katia Itzel García.

Sergio Bueno dando indicaciones al Mazatlán l MEXSPORT

La controversia se suscitó porque la silbante central del partido pitó el final del primer tiempo cuando Mazatlán estaba ejecutando una oportunidad manifiesta de gol, lo que generó molestias en la banca y en el entrenador de los mazatlecos.

¿Qué dice la cédula arbitral?

La cédula arbitral del partido dice que el técnico de los cañoneros, fue expulsado por reclamos al cuerpo arbitral al término del primer tiempo. Esto quiere decir que, sólo se perderá el partido ante Querétaro y podrá estar de vuelta para la penúltima jornada cuando su equipo se mida ante Toluca.

La razón de la expulsión es clave para determinar la cantidad de partidos de suspensión para el estratega, esto debido a que, en caso de que existiera algún tipo de lenguaje soez, Bueno pudo haberse perdido al menos dos partidos. Sin embargo, al no ser el caso podrá estar de vuelta para el miércoles 22 de abril.

Discusión entre Katia Itzel y Sergio Bueno I IMAGO7

Sergio Bueno lanza misóginos comentarios a Katia Itzel García

Aunque no fue la causa de la expulsión de Bueno, testimonios de reporteros presentes a pie de cancha, afirman que el técnico del conjunto morado lanzó un comentario machista en contra de Katia Itzel.

Sergio Bueno con los brazos cruzados en el partido ante Pumas l MEXSPORT

"Ahora, una mujer quiere venir a mostrar que tiene hue....", fueron las palabras que personas de prensa afirman haber escuchado del estratega mexicano.