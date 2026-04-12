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Futbol

Pumas, matemáticamente clasificado a Liguilla del Clausura 2026

Guillermo 'Memote' Martínez, jugador de Pumas en festejo de gol | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 17:33 - 12 abril 2026
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Con el triunfo sobre Mazatlán, Universidad Nacional tiene su boleto amarrado a la fase final del torneo

La victoria sobre Mazatlán significa más que tres puntos, pues Pumas está matemáticamente clasificado a la Liguilla del Clausura 2026 con el resultado de 3-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Pumas ya clasificó a Liguilla?

El conjunto felino llegó a 27 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla. Con la combinación de resultados, Pumas tiene su boleto a Liguilla, pues ya no hay forma de que bajen a la novena posición.

Victoria de Pumas vs Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX | Gina

Los perseguidores, América, Atlas y León se encuentran en la séptima, octava y novena posición respectivamente, pero los tres tienen la misma cantidad de puntos: 19, sin embargo, las Águilas se enfrentan a los Rojinegros y a los del Bajío, por lo que se quitarán puntos entre ellos.

De esta forma, no hay posibilidad de que Pumas caiga enfrentando posiciones fuera de la fase final, un objetivo que Efraín Juárez se trazó como prioridad en este torneo para después pensar en conseguir el título. 

Robert Morales de Pumas celebrando su gol contra Mazatlán | Gina

Pumas registra una sola derrota en lo que va del torneo, y fue ante uno de los equipos más dominantes en los últimos años, Toluca. Además, no perdió ninguno de sus clásicos ante América, Cruz Azul y Chivas.

Pumas también puede clasificar a Concachampions 

Además de amarrar la Liguilla, Universidad Nacional tiene la posibilidad de clasificar a la Concacaf Champions Cup 2027 sin necesidad de ser finalista, pues si sigue con ritmo de triunfo y vence a Pachuca en su último encuentro lo superará en la tabla anual, una de las vías de obtener el boleto al torneo internacional.

Pumas celebrando gol ante Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026 | Gina
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