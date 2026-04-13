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Futbol

¿Cómo sigue Nicolás Ibáñez tras su lesión ante América?

Nicolás Ibáñez | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 18:45 - 12 abril 2026
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Con información de Carlos Ponce de León, el delantero de Cruz Azul se someterá a exámenes médicos el martes

América y Cruz Azul repartieron puntos en la reapertura del Estadio Azteca -ahora Banorte-, en un encuentro que fue de menos a más. Sin embargo, uno de los momentos más recordados del partido fue la lesión del delantero de La Máquina, Nicolás Ibáñez, quien cayó al césped al final del primer tiempo.

Durante la transmisión, y por la reacción del jugador argentino, se especuló que podría ser una lesión de ligamento cruzado, pero Nicolás Larcamón, entrenador celeste, descartó dicha posibilidad en conferencia de prensa.

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Director General de RÉCORD, el jugador de Cruz Azul se someterá a exámenes médicos el martes, cuando la inflamación en la zona disminuya. Además, se espera que la lesión sea un tema muscular, como lo comentó Larcamón tras el partido.

¿Quién puede suplir a Nicolás Ibáñez?

El jugador de Cruz Azul llegó al equipo en febrero del presente año, procedente de los Tigres. El delantero argentino, que también cuenta con nacionalidad mexicano, se convirtió en uno de los referentes de ataque para el funcionamiento de Nicolás Larcamón.

En las 12 participaciones con el equipo cementero, 'Nico' ha dado cuatro goles y una asistencia; tanto en Liga MX y Liga de Campeones de la Concacaf. Ante su lesión, Gabriel 'Toro' Fernández alza la mano para ser el ariete titular de Cruz Azul en los próximos compromisos.

Lesión de Nicolás Ibáñez | IMAGO7

El duelo ante LAFC

Uno de los encuentros en el que Nicolás Ibáñez está prácticamente descartado es ante Los Angeles FC, en el certamen internacional. Cruz Azul buscará la remontada ante el equipo angelino que, a decir verdad, luce complejo.

Los dirigidos por Larcamón perdieron 3-0 en el BMO Stadium ante LAFC. Ahora, Cruz Azul deberá de ganar por tres o más goles para aspirar a refrendar su título de Concacaf, y no permitir un tanto en contra.

Carlos Rotondi en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
Carlos Rotondi en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
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