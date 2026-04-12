Jugadores del Cruz Azul molestos tras Clásico Joven por falta de agua caliente en el Estadio Banorte

Las Águilas del América por fin volvieron al remodelado Estadio Azteca; sin embargo, no todo fue ‘color de rosa’ y es que, jugadores de Cruz Azul terminaron molestos debido a la falta de agua caliente en sus vestidores tras el partido.

De acuerdo a César Caballero los cementeros tuvieron que bañarse con agua fría además de que hicieron falta otros servicios: “Me cuentan que hay mucha molestia en los jugadores de CAZ porque no hubo agua caliente en sus vestidores para ducharse post partido además de otros servicios que no fueron provistos por el estadio.”

Luka Romero en el calentamiento del partido de América contra Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT

El periodista termina por sentenciar señalando que el Estadio Banorte tiene detalles que aún debe pulir de cara a la inauguración de la Copa del Mundo 2026: “El Azteca quedó lindo pero aún tiene algunos detalles que mejorar rumbo al mundial”.

¿Problemas con el Estadio Azteca?

Desde que se hizo el anuncio acerca del regreso de América al Estadio Banorte, la expectativa fue en aumento, esperando que la afición azulcrema pudiera abarrotar el inmueble después de al menos dos torneos completos jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Estadio Banorte Clásico Joven | IMAGO7

Desafortunadamente, uno de los primeros problemas fueron los precios, pues la entrada más baja tenía un costo de $683 y a partir de ese ya todos los demás iban en aumento, dejando a algunos de los aficionados con ganas de regresar a la casa de las Águilas, pero en cuanto a lo que se tenía que pagar para visitar el Estadio Banorte aún faltaban noticias.

Los altos costos en estacionamiento

La llegada de la afición tuvo que ser a través del transporte público, algo que ya se había notificado por parte de las autoridades del estadio y de la Ciudad de México, causando que el arribo fuera incluso con más horas de anticipación.

Estadio Banorte | IMAGO7

Todo esto por el alto costo de estacionamientos para los aficionados, los precios no fueron para nada baratos, todos y cada uno de ellos rebasando los $1000, además de quitar la parte del estacionamiento general para el público.