¿Problemas en el estacionamiento? Jugadores de Cruz Azul se marcharon del Estadio Banorte a pie

El regreso a escena del Estadio Banorte (antes Azteca) casi dos años después de su cierre para las obras de remodelación no ha sido el esperado. En lo deportivo, fue testigo de dos empates, el del amistoso de la Selección Mexicana contra Portugal, y este sábado el de América ante Cruz Azul en Liga MX.

Más allá de la falta de espectáculo, la reapertura del coloso de Santa Úrsula ha estado llena de críticas: la falta de visibilidad en algunas zonas; los altos costos; las fallas de la logística para el ingreso; el costo del estacionamiento, etc. Por lo que, a dos meses de que inicie la Copa del Mundo 2026, es claro que todavía hay mucho por mejorar.

Panorámica de la explanada del Estadio Azteca | IMAGO 7

¿Jugadores de Cruz Azul afectados?

Una de las críticas más recientes fue el tema del estacionamiento, mismo que tuvo un costo superior a los mil pesos, contra los 200 en promedio que costaba anteriormente. Además, solo se podía comprar mediante la plataforma de Fanki, no en la entrada, y la logística también complicó a algunos seguidores que asistieron al Clásico Joven.

En este sentido, al final del juego llamó la atención que dos jugadores de Cruz Azul tuvieron que abandonar el estadio a pie. En un video que subió Alejandro Orellana, se ve a Luka Romero y Mateo Levy caminando en una de las avenidas cercanas al inmueble.

El video no detalla más sobre la situación, es decir, no se observa en qué momento los futbolistas salieron del estadio y por qué tuvieron que trasladarse a pie. Solo se les mira caminando con sus maletines y se ve el momento en el que Luka se detiene para atender a un aficionado que le pidió una foto.

Luka Romero en su llegada al partido de Cruz Azul en la Jornada 8 | IMAGO 7

El reportero que compartió el video aseguró que "hasta los jugadores sufrieron por el tema del estacionamiento", pero no dio más detalles. Según Deportrece, fue porque -ante las complicaciones para el acceso a la zona de aparcamiento- Luka y Mateo tomaron la decisión de salir y no esperar el transporte oficial.

Luka Romero y Mateo Levi abandonaron el Estadio Banorte caminado tras el 1-1 entre América y Cruz Azul



Hasta los jugadores sufrieron por el tema del estacionamiento 🙂‍↕️🙂‍↕️ pic.twitter.com/zBMPoAAloI — Alejandro Orellana (@soyalexorellana) April 12, 2026

¿Cuándo juega de nuevo Cruz Azul?

Con el empate ante América, la Máquina llegó a seis juegos sin victoria en todas las competencias. El próximo martes 14 de abril buscará la remonta épica ante LAFC en la Copa de Campeones Concacaf, mientras que el sábado 18 recibirá a Tijuana en la Jornada 15 del torneo.