¿Lesión grave? Nico Ibáñez captado en muletas al salir del Estadio Banorte

La situación física de Nico Ibáñez ha generado incertidumbre en el entorno de Cruz Azul tras la finalización del Clásico Joven. El delantero argentino no pudo concluir el encuentro y requirió asistencia para abandonar el terreno de juego, lo que dio inicio a diversas proyecciones sobre la naturaleza de su dolencia. Los reportes iniciales desde la cancha señalaron una imposibilidad del jugador para apoyar la extremidad afectada.

Lesión de Nicolás Ibáñez | IMAGO7

LARCAMÓN DESCARTA LESIÓN GRAVE

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, el director técnico Nicolás Larcamón abordó el estado de su futbolista. El entrenador detalló que, de acuerdo con las revisiones preliminares realizadas en el vestidor, la molestia se concentra en el plano muscular. Con estas declaraciones, el cuerpo técnico buscó establecer una postura oficial frente a las versiones que sugerían una lesión en el tendón de Aquiles.

Pese a la versión ofrecida en la conferencia de prensa, surgieron testimonios visuales que contrastan con el reporte de una lesión menor. Un video difundido en plataformas digitales muestra al atacante de La Máquina saliendo de las instalaciones del Estadio Banorte utilizando muletas. En la grabación se observa al jugador avanzar con dificultad hacia el transporte del equipo sin realizar apoyo sobre la pierna lastimada.

IBÁÑEZ EN MULETAS

La presencia de las muletas ha modificado la percepción sobre el tiempo de recuperación que podría enfrentar el goleador. Esta herramienta suele emplearse en protocolos médicos deportivos para inmovilizar la zona y prevenir el agravamiento de daños estructurales antes de un diagnóstico definitivo. La disparidad entre el mensaje de tranquilidad del entrenador y el estado físico observable del jugador se mantiene como el punto central de la noticia.

Nicolás Ibáñez saliendo en muletas del Estadio Azteca. 😓 pic.twitter.com/6rVUgmHUTD — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) April 12, 2026

SE ESPERA PARTE MÉDICO

Hasta el momento, la directiva de Cruz Azul no ha publicado un reporte médico oficial que precise el grado de la lesión. El personal de comunicación del club ha indicado que se realizarán los exámenes pertinentes para obtener una evaluación detallada. Se tiene previsto que el jugador sea trasladado a un centro especializado para someterse a estudios de imagen que confirmen si el daño es exclusivamente muscular o involucra otros tejidos.

El plantel regresará a los entrenamientos mientras se espera la confirmación sobre la disponibilidad de Ibáñez para los siguientes compromisos del calendario. La ausencia de un parte médico definitivo mantiene en espera a los aficionados y a los medios de comunicación que dan seguimiento a la actualidad del equipo celeste. La evolución del jugador en las próximas cuarenta y ocho horas será determinante para establecer su periodo de inactividad