¿Cruz Azul en crisis? Seis partidos sin ganar previo al cierre del Clausura 2026

El conjunto celeste atraviesa su etapa más sombría del año justo cuando los títulos se empiezan a definir. Tras el reciente empate en el Clásico Joven ante América, la escuadra dirigida por Martín Anselmi ha encendido las alarmas al ligar seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en todas las competencias.

América vs Cruz Azul | IMAGO7

LA MALA RACHA DE CRUZ AZUL

Lo que hace semanas parecía un camino sólido hacia el protagonismo, hoy se ha convertido en una sequía preocupante. La última vez que Cruz Azul pudo festejar un triunfo fue el pasado 10 de marzo, cuando se impusieron 2-3 ante Rayados en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Desde entonces, el equipo ha caído en un bache de resultados que compromete su estado anímico.

El balance de los últimos enfrentamientos refleja una falta de contundencia y desatenciones defensivas que han costado puntos y eliminaciones potenciales:

José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

Pumas 2-2 Cruz Azul (Liga MX)

Cruz Azul 1-1 Rayados (Concachampions)

Mazatlán 1-1 Cruz Azul

Cruz Azul 1-2 Pachuca (Liga MX)

LAFC 3-0 Cruz Azul (Concachampions)

América 1-1 Cruz Azul (Liga MX)

Pese a no sumar de a tres en el torneo local, el colchón de puntos obtenido al inicio del Clausura 2026 mantiene a La Máquina entre los primeros tres puestos de la tabla general, con el boleto a la Liguilla prácticamente en la bolsa.

Sin embargo, el panorama internacional es desolador. La contundente derrota ante LAFC los tiene al borde de la eliminación, obligándolos a una remontada heroica si pretenden seguir con vida en la máxima competición regional.

LO QUE LE RESTA A CRUZ AZUL

A Cruz Azul le restan cuatro compromisos cruciales para intentar recuperar la confianza antes de que inicie la "Fiesta Grande". El margen de error se ha agotado y la afición comienza a cuestionar si el equipo tendrá la capacidad de revertir la inercia negativa.

Próximos partidos de Cruz Azul:

Cruz Azul vs LAFC (Vuelta - Concachampions)

Cruz Azul vs Tijuana (Liga MX)

Querétaro vs Cruz Azul (Liga MX)

Cruz Azul vs Necaxa (Liga MX)

El reto para el cuerpo técnico será encontrar soluciones inmediatas. Llegar a la fase final del fútbol mexicano con una racha tan pesada sobre los hombros podría significar un adiós prematuro a las aspiraciones de campeonato, pero primero habrá que pensar en un épica remontada en Concachampions.