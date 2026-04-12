Cruz Azul de luto: Fallece la madre de Christian Ebere

Cruz Azul confirmó a través de sus canales oficiales el sensible fallecimiento de la señora Eucharia Ego Ebere, madre del delantero nigeriano del club, Christian Ebere. La noticia se dio a conocer la tarde de este domingo, generando una ola de solidaridad por parte de la afición y la comunidad futbolística hacia el atacante de La Máquina.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | MEXSPORT

CONDOLENCIAS DE CRUZ AZUL

Mediante una esquela publicada en redes sociales, Cruz Azul expresó su pesar y deseó pronta resignación a los familiares del jugador:

"Lamentamos el sensible fallecimiento de Sra. Eucharia Ego Ebere, madre de nuestro jugador Christian Ebere. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz".

Mandamos nuestras más sinceras condolencias. pic.twitter.com/lA52aidTvi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 12, 2026

La noticia llega a menos de 24 horas de que Ebere tuviera actividad en el Clásico Joven contra el Club América, donde disputó 46 minutos de juego.

LO QUE VIENE PARA LA MÁQUINA

El suceso ocurre en un momento crítico del calendario para Cruz Azul. El equipo tiene programado enfrentar al LAFC el próximo martes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, como parte del duelo de vuelta en la Concacaf Champions Cup. La escuadra dirigida por Nicolás Larcamòn busca una remontada histórica tras caer 3-0 en el partido de ida.

Hasta el momento, el club no ha confirmado si el delantero nigeriano estará disponible para el compromiso internacional o si recibirá un permiso especial para ausentarse y atender los servicios funerarios de su madre. La presencia de Ebere en la convocatoria para el duelo ante el conjunto de la MLS se mantiene bajo reserva