Cruz Azul cree en la hazaña: Larcamón apuesta por la remontada ante LAFC

En Cruz Azul no hay espacio para la resignación. A pesar del contundente 3-0 en contra frente a Los Angeles FC, el equipo celeste mantiene intacta la fe en lograr una remontada que lo meta en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

CRUZ AZUL PREPARA LA REMONTADA

El técnico Nicolás Larcamón dejó claro que el objetivo está definido y que su equipo ya trabaja mental y futbolísticamente para revertir la serie.

“Nos estamos preparando para la remontada, para clasificarnos a las semifinales”, afirmó el estratega, quien además destacó las condiciones que pueden jugar a favor de los celestes en el partido de vuelta. “La nuestra es una cancha pesada para los rivales, por la gran altitud sobre el mar y por el apoyo de nuestra gente”, dijo en conferencia de prensa.

Larcamón aseguró que este es el momento clave para que su equipo dé un golpe de autoridad en el torneo internacional.

“Si hay un momento en que nos vamos a determinar a seguir haciéndonos camino en la Concachampions es ahora. En las próximas 36 horas lo ambicionamos más que nunca; somos capaces de revertir la serie”, sentenció.

Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7

LA MALA RACHA DE CRUZ AZUL

Más allá del discurso motivacional, el técnico fue claro en que la remontada deberá sostenerse en argumentos futbolísticos. “Confío en nuestra jerarquía; debemos hacer un partido casi perfecto y saldremos por ello”.

Finalmente, el entrenador también se refirió al momento irregular que atraviesa el equipo, (6 partidos sin ganar) el cual lejos de generar alarma, lo considera una oportunidad de crecimiento.

“La mala racha me ocupa más que me preocupa; nos incomoda, pero nos da posibilidad de evolucionar para las instancias decisivas de los torneos”, dijo.