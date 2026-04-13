¿Sabotaje a Cruz Azul? Estadio Banorte presenta falla en vestidores

El esperado regreso de la Liga MX al Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, no fue el escenario perfecto que se proyectaba. Más allá del empate 1-1 en el Clásico Joven, la atención se centró en las deficiencias operativas del inmueble tras su reciente remodelación, dejando a ambos planteles en una situación incómoda al finalizar el encuentro.

Estadio Banorte | MEXSPORT

FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO BANORTE

Minutos después del silbatazo final, comenzaron a circular reportes sobre la molestia en el seno de Cruz Azul. Jugadores y cuerpo técnico de la Máquina manifestaron su queja ante la administración del estadio debido a la ausencia de agua caliente en el vestidor visitante, lo que impidió que el equipo pudiera asearse adecuadamente tras el desgaste físico del partido.

Aunque en redes sociales se especuló sobre una posible 'sabotaje' para incomodar a su rival, la realidad detrás del incidente apunta a una falla técnica generalizada.

Reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

NO FUE SABOTAJE

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León en Los Infiltrados de RÉCORD, el incidente fue provocado por una fuga de agua de gran magnitud que se originó durante el transcurso del juego. Este inconveniente técnico afectó la red de suministro del estadio, dejando sin servicio de agua caliente tanto al América como a Cruz Azul.

Con esto se descarta cualquier intención antideportiva, confirmando que las Águilas también padecieron las mismas carencias que su oponente en el debut liguero del renovado recinto.

Este percance se considera un hecho aislado, ya que durante el partido inaugural entre las selecciones de México y Portugal no se registraron anomalías en los servicios básicos. Sin embargo, la presión aumenta para la administración del inmueble, considerando que la inauguración de la Copa del Mundo se llevará a cabo en exactamente 59 días (el próximo 11 de junio).

Se trabaja a marchas forzadas para garantizar que el estadio, que será tres veces mundialista, esté a punto para la próxima justa mundialista

Estadio Banorte momentos previos a su reapertura | Imago7