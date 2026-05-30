¿Quién fue Guillermo 'Billy' Álvarez?

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, falleció este sábado 30 de mayo de 2026, a los 80 años. La vida del octogenario fue conocida por estar al frente de Cruz Azul, tanto en el equipo como en la Cooperativa.

Álvarez Cuevas nació el 8 de septiembre de 1945, en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Jasso, Hidalgo. El mayor de tres hermanos llegó con una afinidad especial por la cementera, pues su padre Guillermo Álvarez Macías, fue el presidente del equipo en las épocas más gloriosas del club, además de ser líder del Consejo de Administración de la Cooperativa desde su fundación.

Guillermo Álvarez Macías y Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, padre e hijo en 1970 | MEXSPORT

Sus primeros años en Cruz Azul

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas comenzó su carrera en Cruz Azul en 1986, cuando fue nombrado presidente de La Máquina. Sin embargo, se consolidó en la Cooperativa dos años después, cuando asumió el cargo de director general y concentró el poder tanto de la cementera como del equipo.

Pese a que Cruz Azul llegó a ser un equipo competitivo en todos los espectros posibles, los títulos seguían sin caer en La Noria. En el Invierno 1997, La Máquina logró ganar su octava estrella de Liga MX y se pensó en un futuro mejor; aunque ese fue el único trofeo liguero durante la gestión de Billy Álvarez.

'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul | IMAGO7

Los problemas legales

La gestión de Billy Álvarez también fue objeto de crecientes cuestionamientos. La afición criticó el debilitamiento de las fuerzas básicas, la dependencia de fichajes externos y la presunta influencia de promotores en la toma de decisiones deportivas. Además, surgieron conflictos con figuras históricas de la institución.

El final de su administración llegó lejos de las canchas. En 2020, investigaciones federales señalaron presuntas irregularidades financieras y desvíos de recursos dentro de la Cooperativa Cruz Azul. Tras la emisión de una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Álvarez presentó su renuncia a todos sus cargos en agosto de ese año.

Durante casi cinco años permaneció prófugo de la justicia hasta que, el 16 de enero de 2025, fue detenido por autoridades federales en la Ciudad de México. Con ello concluyó uno de los capítulos más extensos, influyentes y polémicos en la historia de Cruz Azul.