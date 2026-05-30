Billy Álvarez: así fue su recorrido en Cruz Azul desde su llegada hasta su salida

Al frente de la presidencia del club y de la Dirección General de la Cooperativa desde 1988, encabezó una gestión que combinó momentos de éxito, constantes frustraciones deportivas y un desenlace marcado por problemas judiciales.

Álvarez heredó una institución que ya era considerada una potencia del futbol mexicano gracias a los siete títulos de Liga conquistados durante la administración de su padre, Guillermo Álvarez Macías. Sin embargo, mantener ese legado resultó una tarea complicada.

El momento más importante de su gestión llegó en el Invierno 1997. Tras conquistar la Copa México en 1996, Cruz Azul volvió a coronarse campeón de Liga al derrotar a León en una dramática final definida por el histórico penal de Carlos Hermosillo. Aquella octava estrella se convirtió en el único campeonato liguero que obtuvo el club durante los años que Billy permaneció al mando.

Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul | MexSport

Después de ese logro, Cruz Azul se mantuvo como uno de los equipos más competitivos del país, pero también como uno de los más señalados por su incapacidad para cerrar los campeonatos.

Su marca con La Máquina

Durante la era de Álvarez, La Máquina perdió ocho finales de Liga y sufrió derrotas que marcaron a varias generaciones de aficionados. Estos tropiezos contribuyeron al surgimiento del término "cruzazulear", utilizado para describir una derrota inesperada o la pérdida de una ventaja en momentos decisivos.

Entre los episodios más dolorosos destacó la final de la Copa Libertadores de 2001. Cruz Azul se convirtió en el primer equipo mexicano en disputar el título sudamericano, pero terminó cayendo ante Boca Juniors en una serie de penales disputada en el Estadio Azteca, quedándose a un paso de una hazaña histórica.

Pese a la falta de campeonatos de Liga, el club mantuvo protagonismo internacional. La obtención de la Liga de Campeones de Concacaf en 2013 permitió a Cruz Azul disputar el Mundial de Clubes de 2014, torneo en el que enfrentó al Real Madrid y volvió a colocar el nombre de la institución en los escenarios más importantes del futbol mundial.

No obstante, la gestión de Billy Álvarez también fue objeto de crecientes cuestionamientos. La afición criticó el debilitamiento de las fuerzas básicas, la dependencia de fichajes externos y la presunta influencia de promotores en la toma de decisiones deportivas. Además, surgieron conflictos con figuras históricas de la institución.

'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul | IMAGO7

El final de su administración llegó lejos de las canchas. En 2020, investigaciones federales señalaron presuntas irregularidades financieras y desvíos de recursos dentro de la Cooperativa Cruz Azul. Tras la emisión de una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Álvarez presentó su renuncia a todos sus cargos en agosto de ese año.