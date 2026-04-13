"Me encantaría regresar a Cruz Azul": Santiago Giménez

Pese a que no ha sido la mejor temporada de su paso por Europa, Santiago Giménez está consciente que todavía le queda mucho por demostrar en el viejo continente. Sin embargo, ya piensa en su regreso al futbol mexicano y no hay otro equipo al que le gustaría regresar que no sea Cruz Azul.

En plática exclusiva con RÉCORD, Santiago Giménez mencionó que el Cruz Azul en el que jugó y ganó la Liga MX fue "un equipo que marcó una época, ese Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 creo que fue un equipo que hizo récord de puntos, que ganó la Copa, la Supercopa, la Liga MX y me tocó ser parte de ese plantel, fue algo lindo, hermoso y claro que algún día me gustaría regresar a La Máquina".

Santiago Giménez, exjugador de Cruz Azul | IMAGO7

"Es un deseo que tengo interno que seguramente será en muchos años, espero, porque me gusta estar en Europa y competir al máximo nivel, pero me encantaría regresar a Cruz Azu"”, finalizó Giménez.

Durante su paso como canterano y joven promesa del Cruz Azul en el futbol mexicano, Santi ganó cinco títulos en total con los de La Noria, una Liga MX, una Copa MX, una Supercopa MX y dos Campeón de Campeones.

Santiago Giménez, exjugador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué dijo sobre el AC Milan?

Sobre su presente en el Milan, el atacante tricolor sabe que no está pasando su mejor momento y señaló que: "ha sido un año bastante complicado porque empecé la temporada con muchas expectativas, jugando los 10 primeros partidos de titular, el equipo iba en primer lugar, entonces yo tenía bastantes expectativas, bastante hambre de lograr los objetivos de la temporada y después vino la lesión".

"A nadie le gusta lesionarse, vinieron malas noticias de operarse y todo, pero siempre lo he dicho, trato de no ver el pasado, siempre trato de ver el presente para crear el futuro y creo que el presente es que ya salí de la operación, ya estoy bien, entrenando de nuevo y obvio estoy luchando otra vez por estar al 100 por ciento para darle alegrías a la gente", sentenció.