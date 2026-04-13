Cruz Azul vs LAFC: ¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final de Concachampions?

Hora de la verdad para Cruz Azul y Nicolás Larcamón. Después de un inicio fuerte de torneo, el equipo cementero atraviesa a una mala racha con seis partidos sin victoria en todas las competencias y este martes está obligado a reencontrarse con el triunfo en la Copa de Campeones Concacaf.

Desde que venció 2-3 a Rayados de Monterrey como visitante en la ida de los Octavos de Final del torneo internacional, el 10 de marzo, la Máquina no ha vuelto a ganar. Empató contra Pumas (2-2), Mazatlán (1-1) y América (1-1) en el Clausura 2026 de la Liga MX, así como frente a la Pandilla en la vuelta de la eliminatoria.

Además, cayó 1-2 contra Pachuca en la reanudación del torneo local tras la Fecha FIFA y sufrió una humillante goleada 3-0 contra LAFC en la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions. Por ello, Cruz Azul necesita golear sí o sí este martes en el Estadio Cuauhtémoc si quiere mantenerse en la defensa de su título internacional.

¿Qué necesita Cruz Azul para remontar ante LAFC?

Con la derrota 3-0 en su visita al BMO Field, el equipo cementero está obligado a ganar por la misma diferencia para empatar el marcador global y mandar la eliminatoria a tiempo extra y penales. Mientras que con un triunfo 4-0 avanzará a Semifinales de la Concachampions.

Kevin Mier en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

Por otra parte, si gana por diferencia de goles, pero recibe gol (por ejemplo, 4-1, 5-2, etc.) en tiempo regular, entonces quedará fuera por la regla del gol de visitante. En la prórroga ya no valen los goles a domicilio, por lo que en ese escenario, en caso de que se mantenga el empate en el global, habrá definición en penales.

En lo que va del semestre, Cruz Azul tienen tres triunfos por tres goles o más, dos en el torneo regional y uno más en la Liga MX. En la Jornada 10 del Clausura 2026, los cementeros se impusieron por dicho marcador frente a Atlético San Luis, con goles de Agustín Palavecino, Gabriel 'Toro' Fernández y Andrés Montaño.

Jugadores de LAFC en celebración en el partido de ida contra Cruz Azul | MEXSPORT

Mientras que en la Concacaf, fue en la eliminatoria de la Primera Ronda contra Vancouver FC que logró dos contundentes victorias. En la ida ganó 0-3 con tantos de José Paradela, Amaury Morales y Palavecino. Para la vuelta el resultado fue 5-0, con un hat-trick de Luka Romero y goles de Jorge Rodarte y Nicolás Ibáñez.

La última vez que los de la Noria ganaron ante un conjunto de la MLS por tres goles o más fue precisamente el año pasado, en Octavos de Final de la Concachampions. En esa instancia, los cementeros se impusieron 4-1 frente a Seattle Sounders con anotaciones de Carlos Rodríguez, Luka, Ángel Sepúlveda y Jorge Sánchez.

Jugadores de Cruz Azul en lamento tras la derrota frente a LAFC | MEXSPORT

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Cruz Azul vs LAFC?