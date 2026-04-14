¡En espera! Parte médico sobre lesión de Nico Ibáñez se retrasa

Parte médico en espera. Nicolás Ibáñez presentará estudios hasta el día jueves. La primera impresión indica un problema en el sóleo, pero el diagnóstico final aún está pendiente.

Nicolás Ibáñez deberá esperar hasta el jueves para someterse a los estudios médicos correspondientes para saber el estatus de la lesión que tuvo en el pasado Clásico Joven.

El atacante sufrió la molestia durante el Clásico Joven, encuentro en el que tuvo que abandonar el terreno de juego. La gravedad del momento quedó evidenciada cuando salió del inmueble apoyado en muletas, generando preocupación en el entorno celeste.

Nicolás Ibáñez | MEXSPORT

¿Por qué retrasó?

Hasta ahora, el cuerpo médico no ha podido realizarle las pruebas necesarias debido a que la zona afectada continúa inflamada, lo que impide obtener un diagnóstico preciso en este momento.

Se tiene previsto que sea hasta el jueves cuando finalmente se le practiquen los estudios correspondientes.

Lesión de Nicolás Ibáñez | IMAGO7

Por su parte, el técnico Nicolás Larcamón adelantó un primer reporte alentador al señalar que se trata de un daño muscular, descartando cualquier afectación en tendones o ligamentos.

Sin embargo, será hasta que se realicen los estudios es cuando se determine con exactitud la magnitud de la lesión y el tiempo de recuperación.

Lesión de Nicolás Ibáñez | IMAGO7

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