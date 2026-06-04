Enrique Martínez Chávez, exmilitar buscado por el caso Ayotzinapa, es arrestado por ICE en California

Más de una década después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, una nueva detención relacionada con el caso se registró fuera de México. Autoridades de Estados Unidos confirmaron la captura de un exmilitar mexicano que era buscado por la justicia por su presunta vinculación con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

El arresto fue dado a conocer por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que detalló que la detención se realizó en Hawthorne, California, y que el individuo permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes para su eventual retorno a territorio mexicano.

Se trata de Enrique Martínez Chávez, de 32 años, quien es requerido por autoridades mexicanas por el delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con la información difundida por ICE, el detenido era integrante de las Fuerzas Armadas mexicanas cuando ocurrieron los acontecimientos que marcaron el caso Ayotzinapa.

El exmilitar mexicano de 32 años es buscado por autoridades mexicanas por el delito de desaparición forzada de personas./ ICE

¿Quién es Enrique Martínez Chávez y por qué lo busca la justicia mexicana?

Según los reportes oficiales y periodísticos, Martínez Chávez formó parte del 27 Batallón de Infantería y aún se encontraba en servicio durante la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en la que comenzó la desaparición de los estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.

A través de un comunicado difundido el 4 de junio, la agencia estadounidense señaló:

Ayer, ICE LA arrestó a Enrique Martínez-Chávez, de 32 años, en Hawthorne, California. Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Las autoridades estadounidenses añadieron que el exmilitar permanecerá bajo resguardo de la institución migratoria “hasta que pueda ser enviado de regreso” a México, donde enfrenta acusaciones relacionadas con uno de los casos más emblemáticos y controvertidos de los últimos años.

Las autoridades estadounidenses confirmaron el arresto a través de un comunicado difundido el 4 de junio./ ICE

El caso Ayotzinapa sigue abierto a más de una década de los hechos

La desaparición de los estudiantes ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en distintos puntos de Iguala. Las investigaciones han señalado que aquella noche también resultaron afectados integrantes del equipo de futbol Los Avispones y civiles que se encontraban en la zona.

De acuerdo con datos difundidos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante esos hechos. El saldo incluyó 43 estudiantes desaparecidos, seis personas asesinadas y al menos 40 lesionados.

Las indagatorias sobre lo ocurrido continúan abiertas y han derivado en la detención de diversos presuntos responsables, incluidos funcionarios y mandos militares. Sin embargo, el caso sigue sin esclarecerse completamente y persisten interrogantes sobre el destino final de los jóvenes desaparecidos.

A más de diez años de la denominada Noche de Iguala, únicamente se ha logrado identificar plenamente a tres de los 43 estudiantes desaparecidos, mientras que los otros 40 continúan sin ser localizados, una situación que mantiene vigente la exigencia de verdad y justicia por parte de sus familiares.