Guille Franco regresa a San Lorenzo como parte de la reestructuración de la directiva

San Lorenzo se encuentra inmersa en un periodo de transformación profunda tras la reciente victoria de Marcelo Culotta en los comicios presidenciales del club. Este cambio de mando en la cúpula directiva trajo consigo una reestructuración de las áreas clave que componen la estructura operativa.

Dentro de este proceso, la posición de Director de Fútbol experimentó una modificación estratégica, y la responsabilidad a partir de ahora recaerá en Guillermo Franco, exfutbolista nacionalizado mexicano cuyos orígenes están fuertemente vinculados al club de Boedo.

Guille Franco durante el partido de Leyendas | MEXSPORT

La llegada de Franco a la directiva se enmarca en un plan de renovación interna que busca devolver al Ciclón a los primeros planos del fútbol argentino y del continente. La directiva encabezada por Culotta ha manifestado que el nombramiento responde a la necesidad de contar con un perfil que combine la identidad institucional con una visión modernizada de la gestión deportiva.

Al ser un producto genuino de las divisiones inferiores de la entidad, el ex delantero conoce de primera mano la idiosincrasia del club, un factor que la nueva administración ha considerado determinante para iniciar este ciclo de regeneración.

¿Qué dijo Guille Franco tras su regreso a San Lorenzo?

Por medio de sus redes sociales, el propio Guille Franco dio a conocer la noticia de su nombramiento y expresó la alegría que supone regresar a una institución tan importante en su historia. "San Lorenzo fue el club que me abrió las puertas del fútbol profesional, donde viví experiencias que marcaron mi vida y donde comenzó un camino que me llevó por distintos países, desafíos y aprendizajes".

Jugadores de San Lorenzo en la Copa Sudamericana | AFP

"Hoy regreso a casa desde otro lugar, con más experiencia, con otra mirada y con la misma pasión de siempre. Es un honor y una enorme responsabilidad formar parte de este nuevo proyecto para ayudar a construir el futuro del club que me vio crecer", escribió Franco.

Un desafío grande al frente de San Lorenzo

Luego de quedar fuera de la disputa del título de liga en Argentina y tras quedar eliminado de Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2026, a San Lorenzo solo le queda en disputa la Copa Argentina. El Ciclón enfrentará a Deportivo Riestra con el objetivo de recuperar la grandeza.

En ese contexto, Guille Franco hizo el compromiso de trabajar para devolver al club al lugar que merece. "Sé del momento que vive San Lorenzo y también sé de la fuerza de su gente, de su historia y de todo lo que representa esta institución".

"Trabajaremos con compromiso, honestidad, profesionalismo y una profunda vocación de servicio para estar a la altura de lo que este club merece. Gracias por la confianza. Volver a casa siempre tiene algo especial", finalizó el exfutbolista en su comunicado.

Jugadores de San Lorenzo en la Copa Sudamericana | AFP