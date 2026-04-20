¡Fueron al Mundial!...pero solo con el Álbum: los futbolistas mexicanos que tuvieron su estampa Panini pero no llegaron a la justa

El Álbum Panini de cada Copa del Mundo es una tradición que une a generaciones de aficionados al futbol. Desde México 70, millones de personas han coleccionado estampas con la ilusión de completar a sus selecciones favoritas. Sin embargo, no siempre lo que aparece en el álbum coincide con la realidad del torneo, ya que algunos jugadores incluidos terminan quedándose fuera del Mundial por distintas razones.

A lo largo de la historia de la Selección Mexicana, varios futbolistas han vivido esta curiosa situación: aparecer en el álbum oficial, pero no disputar ni un minuto en la justa mundialista. Lesiones de último momento, decisiones técnicas o cambios inesperados han provocado estas ausencias que hoy forman parte de las anécdotas del futbol mexicano.

Selección Mexicana | IMAGO7

Lesiones y decisiones que cambiaron historias mundialistas

Uno de los casos más recordados ocurrió en México 70, cuando Alberto Onofre quedó fuera tras sufrir una fractura días antes del inicio del torneo, pese a ya estar considerado en el álbum junto a Vicente Pereda. Años más tarde, en Argentina 78, Javier 'Chalo' Fragoso también apareció en las estampas, pero no fue convocado por decisión del técnico José Antonio Roca.

Para México 86, la confusión fue incluso mayor: Alberto Guerra apareció como director técnico en el álbum, aunque finalmente el estratega fue Bora Milutinović; aunque él no tuvo ninguna estampa. Además, el jugador Sergio Lira tampoco formó parte del plantel final. En Estados Unidos 94, Miguel Herrera y David Patiño fueron excluidos por decisión técnica de Miguel Mejía Barón, pese a su presencia en la colección.

En Francia 98, la lista de ausentes fue más amplia. Carlos Hermosillo, Adolfo Ríos y Alberto Coyote quedaron fuera a última hora, luego de que Manuel Lapuente optara por otros perfiles para la competencia. Estos casos reflejan lo cambiante que puede ser una convocatoria rumbo a un Mundial.

México en 1970 | @Stickerpedia1

De Corea-Japón 2002 a Qatar 2022: una constante en cada generación

El Mundial de Corea-Japón 2002 también tuvo su polémica: Claudio Suárez, histórico defensor, quedó fuera tras fracturarse la pierna meses antes del torneo. Junto a él, nombres como Pável Pardo y Víctor Ruiz aparecieron en el álbum sin participar finalmente en la Copa del Mundo.

En el proceso rumbo a Alemania (aunque en realidad fue 2006), Cuauhtémoc Blanco y Jaime Lozano quedaron fuera por decisión de Ricardo La Volpe, a pesar de su popularidad y presencia en el álbum. Más adelante, en Sudáfrica 2010, Jonathan dos Santos y Aldo de Nigris también vivieron la misma situación bajo el mando de Javier Aguirre.

Para Brasil 2014, la mala fortuna volvió a hacerse presente: Luis Montes sufrió una grave lesión en el último partido amistoso previo al Mundial, mientras que Moisés Muñoz tampoco fue considerado. Por su parte, Diego Reyes, quien fue convocado a Rusia 2018, causó baja por no recuperarse físicamente a tiempo.

Finalmente, en Qatar 2022, Diego Lainez y Jesús 'Tecatito' Corona aparecieron en el álbum, pero no participaron en el torneo. Corona quedó fuera por lesión, mientras que Lainez no fue considerado por decisión técnica de Gerardo 'Tata' Martino, confirmando que esta tendencia sigue vigente.