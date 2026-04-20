Duilio Davino rompe el silencio sobre la llegada del Tri a Netflix

La Selección Mexicana enfrenta un panorama inédito en su historia de transmisiones. Tras confirmarse que la plataforma de streaming Netflix obtuvo los derechos para transmitir la Copa Oro 2027, se ha desatado una intensa polémica sobre el acceso de la afición a los partidos del conjunto nacional, tradicionalmente ligados a la televisión abierta.

Selección Mexicana | IMAGO7

LO "IDEAL" PARA EL TRI

Ante la incertidumbre de los seguidores, Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil, rompió el silencio. En entrevista para 'El Chapucero', el directivo admitió que, aunque el escenario no es el óptimo para el alcance masivo, la decisión respondió a un proceso de mercado.

"Lo ideal sería que la Selección Mexicana la pueda ver todo el mundo, pero también entiendo que cada vez hay más competencia, que el futbol es un negocio y que cada vez hay más plataformas. Al final hubo una licitación y (Netflix) fue quien ganó", explicó Davino.

Duilio Davino habló sobre la concentración de la Selección Mexicana previo al Mundial | MEXSPORT

¿EL TRI POR TELE ABIERTA? DAVINO APOYA LA IDEA

La noticia ha escalado más allá del ámbito deportivo. En días pasados RÉCORD informó que se espera el lanzamiento de una iniciativa de ley que busque garantizar que todos los encuentros del Tri sean considerados de interés nacional y, por ende, deban ser transmitidos por televisión abierta de forma gratuita.

Al ser cuestionado sobre esta posible intervención gubernamental, Davino se mostró cauteloso respecto al ámbito legislativo, pero enfático en su deseo de mantener el vínculo con la afición mexicana.

"Si es para beneficio para que la gente pueda ver el futbol sin tener una suscripción, adelante. No conozco mucho el tema de la política, ni me gusta ni me interesa, pero lo que sí me gusta y me interesa es que la mayor cantidad de gente pueda ver a su selección", puntualizó.

Por ahora, el futuro de la pantalla tricolor queda en suspenso entre la modernización de los derechos digitales y la presión social por mantener el acceso libre al equipo de todos.