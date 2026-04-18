Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Álbum del Mundial y su polémica lista de jugadores de México para la Copa del Mundo

México en el álbum del Mundial | X: @PaniniSportMx
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:27 - 18 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Panini hizo oficial a los 18 futbolistas mexicanos que serán incluidos en el álbum del Mundial y su elección causó quejas en redes sociales

La espera por el álbum Panini del Mundial 2026 ha comenzado con una fuerte dosis de controversia en territorio azteca. La mítica colección, que ha acompañado a la afición desde México 1970, reveló la lista de futbolistas que representarán al "Tri" en sus páginas, desatando críticas por la inclusión de jugadores con poca actividad y la ausencia de los referentes actuales del esquema de Javier Aguirre.

La preventa comenzó este 1 de abril en la página de Panini / Redes Sociales

LAS SORPRESAS DEL TRI EN EL ÁLBUM DEL MUNDIAL

A pesar de que el "Vasco" Aguirre ha mantenido una línea clara en sus convocatorias recientes, el álbum incluyó estampas de futbolistas que hoy parecen lejos de la Selección y la Copa del Mundo:

  • Diego Lainez y Hirving 'Chucky' Lozano: Ambos atacantes figuran en la edición de este año, aun cuando no han sido considerados en las últimas listas nacionales y sus posibilidades de asistir a la justa son mínimas.

  • Luis Ángel Malagón: El guardameta aparece en el álbum pese a la gravedad de su rotura de tendón de Aquiles, lesión que lo descarta por completo de la competencia.

  • César 'Chino' Huerta: Otro de los elegidos por la editorial italiana que, debido a una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el año pasado, difícilmente llegará al torneo.

México en el álbum del Mundial | X: @PaniniSportMx

LOS GRANDES AUSENTES: ¿QUIÉNES FALTAN?

La afición ha señalado con extrañeza la omisión de los jugadores que atraviesan su mejor momento en la Liga MX y en el proceso de selección:

  • 'Tala' Rangel: El arquero, perfilado como el titular indiscutible para el debut mundialista, es la ausencia más notable bajo los tres palos.

  • Armando 'Hormiga' González: El actual campeón de goleo del fútbol mexicano fue ignorado en la selección de estampas.

  • Álvaro Fidalgo: El mediocampista, recientemente naturalizado y debutante con el Tri, tampoco fue incluido a pesar de ser una de las piezas clave en el esquema actual de Aguirre.

Selección Mexicana | IMAGO7

PROBLEMA DE LOGÍSTICA

Aunque la polémica es evidente, existe una razón técnica detrás de estos "errores" de apreciación. Debido a los tiempos de producción masiva, Panini debe cerrar su diseño meses antes del torneo. El álbum saldrá a la venta este 30 de abril, mientras que la lista oficial de 26 convocados por la Selección Mexicana se dará a conocer hasta finales de mayo.

Cabe recordar que el álbum solo dedica dos páginas a México, seleccionando únicamente a 18 jugadores, lo que reduce drásticamente el margen de acierto en comparación con la plantilla final que disputará el Mundial.

Lo Último
11:48 Hugo Sánchez se reunió con el fan que limpió su placa en el Riyadh Metropolitano
11:31 Bellingham se disculpa con la afición del Real Madrid tras fracasos
11:11 Will Anderson Jr. se convierte en el mejor pagado no quarterback de la NFL
10:55 ¿Cuándo y dónde ver el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?
10:33 Hellas Verona vs AC Milan: ¿Dónde y a qué hora ver a Santiago Giménez?
10:29 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Santos Laguna vs Atlas?
10:25 VIDEO: Madonna y Sabrina Carpenter se hacen tendencia por su participación en Coachella
10:13 ¡Con Superman incluido! Zague se lleva las miradas con rutina ‘impresionanti’
10:07 ¿Alarma en el Tri? Raúl Jiménez pierde la titularidad en el Fulham a menos de dos meses del Mundial
10:04 ¡Histórico! Marie-Louise Eta debuta como entrenadora de Union Berlín