Álbum del Mundial y su polémica lista de jugadores de México para la Copa del Mundo

La espera por el álbum Panini del Mundial 2026 ha comenzado con una fuerte dosis de controversia en territorio azteca. La mítica colección, que ha acompañado a la afición desde México 1970, reveló la lista de futbolistas que representarán al "Tri" en sus páginas, desatando críticas por la inclusión de jugadores con poca actividad y la ausencia de los referentes actuales del esquema de Javier Aguirre.

La preventa comenzó este 1 de abril en la página de Panini / Redes Sociales

LAS SORPRESAS DEL TRI EN EL ÁLBUM DEL MUNDIAL

A pesar de que el "Vasco" Aguirre ha mantenido una línea clara en sus convocatorias recientes, el álbum incluyó estampas de futbolistas que hoy parecen lejos de la Selección y la Copa del Mundo:

Diego Lainez y Hirving 'Chucky' Lozano: Ambos atacantes figuran en la edición de este año, aun cuando no han sido considerados en las últimas listas nacionales y sus posibilidades de asistir a la justa son mínimas.

Luis Ángel Malagón: El guardameta aparece en el álbum pese a la gravedad de su rotura de tendón de Aquiles, lesión que lo descarta por completo de la competencia.

César 'Chino' Huerta: Otro de los elegidos por la editorial italiana que, debido a una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el año pasado, difícilmente llegará al torneo.

México en el álbum del Mundial | X: @PaniniSportMx

LOS GRANDES AUSENTES: ¿QUIÉNES FALTAN?

La afición ha señalado con extrañeza la omisión de los jugadores que atraviesan su mejor momento en la Liga MX y en el proceso de selección:

'Tala' Rangel: El arquero, perfilado como el titular indiscutible para el debut mundialista, es la ausencia más notable bajo los tres palos.

Armando 'Hormiga' González: El actual campeón de goleo del fútbol mexicano fue ignorado en la selección de estampas.

Álvaro Fidalgo: El mediocampista, recientemente naturalizado y debutante con el Tri, tampoco fue incluido a pesar de ser una de las piezas clave en el esquema actual de Aguirre.

Selección Mexicana | IMAGO7

PROBLEMA DE LOGÍSTICA

Aunque la polémica es evidente, existe una razón técnica detrás de estos "errores" de apreciación. Debido a los tiempos de producción masiva, Panini debe cerrar su diseño meses antes del torneo. El álbum saldrá a la venta este 30 de abril, mientras que la lista oficial de 26 convocados por la Selección Mexicana se dará a conocer hasta finales de mayo.