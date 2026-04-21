'Estamos en una ratonera sin salida’: Alberto Lati da su opinión sobre el Mundial 2026

Alberto Lati, periodista y escritor compartió en una entrevista exclusiva para RÉCORD los secretos y detalles de su nuevo libro “Genios Del Mundial 2026”. Este es el más reciente de sus siete lanzamientos en dónde relata en una serie de vivencias lo que hubo detrás del éxito de futbolistas como: Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Raúl Jiménez, entre otros.

El objetivo principal del libro es adentrarse en la niñez de estos cracks que llegan como figuras a la Copa del Mundo, ¿cómo crecieron?, ¿quién los rechazó?, ¿cómo se levantaron?, ¿llegaron a dudar?, ¿pensaron en abandonar?, ¿qué comían?, ¿qué hacían?, ¿qué carencias pasaron?, es ver al futbolista fuera del glamour, la fama, los goles, los trofeos y los aplausos y conocer el camino que los llevó a ser estrellas mundiales.

Alberto Lati está en terrias japonesas por Claro Sports l RRSS

¿Cómo nació “Genios Del Mundial 2026”?

Una de las principales motivaciones para publicar “Genios Del Mundial 2026” nació en 2024 con la idea de acercar a niños, jóvenes y aficionados a entender la historia de los mundiales, sin la necesidad de recurrir a libros de otros países, sobre todo en un país donde no es común publicar libros sobre futbol.

A 32 años del último mundial en el continente Americano (Estados Unidos 1994) habló sobre la evolución de los mundiales, la politización en cada uno de ellos, como lo fue el mundial de Corea 2002 con la caída de las Torres Gemelas en 2001 o la amenaza terrorista en el Mundial de Francia 1998.

“¿Es un mundo más conectado? Sí. ¿Es un mundo más armonioso? No. ¿Es un mundo más polarizado? Y todo eso termina por manifestarse en lo que representa una Copa del Mundo. Ya después añadimos la extensión geográfica.”

La capital mexicana prepara una experiencia masiva que podría quedar en la historia del futbol mundial. / ChatGPT

A esto añadió que este tipo de eventos masivos se han convertido en una especie ´happening´ en donde la gente que puede costear esta experiencia sumado a los intereses corporativos han hecho que el verdadero aficionado quede marginado de estas experiencias y lo compara con una ratonera de la cual no ve que estemos por salir.

¿Cómo surgieron sus demás libros?

Además de platicar sobre su último libro, Alberto Lati también compartió detalles sobre otros títulos que ha escrito como: “Latitudes”, su primer libro lanzado en 2013 en dónde relata el ejercicio de un periodista deportivo, diversas vivencias en coberturas, mundiales, Juegos Olímpicos y Eurocopas. Añadió el reto de escribir su única novela “Aquí Borya“, la cual lo obligó a salir de su zona de confort comparando la escritura con la carrera de un piloto.

El acuerdo incluye los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 | AP

“Escribir tiene mucho que ver con un piloto que no ha volado demasiado, no le dan vuelos largos, necesitas horas de vuelo.”