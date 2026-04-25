Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Bosnia y Herzegovina, actualmente en la posición número 65 del Ranking FIFA, volverá a los escenarios mundialistas tras una ausencia de 12 años. El aumento a 48 selecciones para el Mundial 2026 abrió la puerta, pero el combinado balcánico demostró que tiene el nivel para competir al más alto nivel en la élite europea.

La clasificación de la nación balcánica no fue obra de la casualidad. En las Eliminatorias de la UEFA, se quedaron a solo dos puntos del boleto directo. Obligados a jugar el repechaje por la ruta complicada, no bajaron los brazos: eliminaron primero a Gales y, finalmente, dieron la campanada al dejar fuera a Italia, arrebatándole el lugar a la tetracampeona del mundo contra todo pronóstico.

Bosnia y Herzegovina | AFP

Con una población de poco más de tres millones de habitantes, esta será apenas su segunda participación histórica tras su debut en Brasil 2014, donde buscarán superar lo hecho hace más de una década.

Bosnia y Herzegovina quedó ubicada en el Grupo B, donde tendrá el reto de enfrentar a uno de los anfitriones. Abrirán su actividad precisamente ante Canadá y cerrarán la primera fase ante escuadras de estilos contrastantes como Suiza y Qatar.

CALENDARIO DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN FASE DE GRUPOS

Bosnia y Herzegovina vs. Canadá | 12 de junio | Toronto

Bosnia y Herzegovina vs. Suiza | 18 de junio | Los Ángeles

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | 24 de junio | Seattle

MÁXIMA FIGURA DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

El equipo llega con una camada renovada de jugadores que militan en las mejores ligas de Europa. Destaca Ermedin Demirovic, el delantero del Stuttgart alemán, cuya ficha está tasada actualmente en 22 millones de euros y representa el futuro del ataque bosnio.

Sin embargo, todos los reflectores apuntan al eterno capitán. Con 40 años recién cumplidos y vigente en el fútbol alemán con el Schalke 04, Edin Dzeko será el 'comandante' en esta segunda cita mundialista. El histórico goleador vivirá su 'Last Dance' en Norteamérica antes de pasar definitivamente la estafeta a las nuevas generaciones.

Edin Dzeko | Grosby Group

NÚMEROS DE DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN MUNDIALES

Partidos jugados 3 Partidos ganados 1 Partidos empatados 0 Partidos perdidos 2 Goles a favor 4 Goles en contra 4 Títulos 0 Mejor participación Brasil 2014 (Fase de Grupos)

Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014 | MEXSPORT

CONVOCADOS POR BOSNIA Y HERZEGOVINA

La lista Final de Bosnia y Herzegovina para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA cuando ganaron su boleto en la Reclasificación de la UEFA.