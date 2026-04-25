Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Bosnia y Herzegovina | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 01:00 - 25 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El país balcánico volverá a una justa mundialista, la segunda en su historia

Bosnia y Herzegovina, actualmente en la posición número 65 del Ranking FIFA, volverá a los escenarios mundialistas tras una ausencia de 12 años. El aumento a 48 selecciones para el Mundial 2026 abrió la puerta, pero el combinado balcánico demostró que tiene el nivel para competir al más alto nivel en la élite europea.

La clasificación de la nación balcánica no fue obra de la casualidad. En las Eliminatorias de la UEFA, se quedaron a solo dos puntos del boleto directo. Obligados a jugar el repechaje por la ruta complicada, no bajaron los brazos: eliminaron primero a Gales y, finalmente, dieron la campanada al dejar fuera a Italia, arrebatándole el lugar a la tetracampeona del mundo contra todo pronóstico.

Bosnia y Herzegovina | AFP

Con una población de poco más de tres millones de habitantes, esta será apenas su segunda participación histórica tras su debut en Brasil 2014, donde buscarán superar lo hecho hace más de una década.

Bosnia y Herzegovina quedó ubicada en el Grupo B, donde tendrá el reto de enfrentar a uno de los anfitriones. Abrirán su actividad precisamente ante Canadá y cerrarán la primera fase ante escuadras de estilos contrastantes como Suiza y Qatar.

CALENDARIO DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN FASE DE GRUPOS

  • Bosnia y Herzegovina vs. Canadá | 12 de junio | Toronto

  • Bosnia y Herzegovina vs. Suiza | 18 de junio | Los Ángeles

  • Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | 24 de junio | Seattle

MÁXIMA FIGURA DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

El equipo llega con una camada renovada de jugadores que militan en las mejores ligas de Europa. Destaca Ermedin Demirovic, el delantero del Stuttgart alemán, cuya ficha está tasada actualmente en 22 millones de euros y representa el futuro del ataque bosnio.

Sin embargo, todos los reflectores apuntan al eterno capitán. Con 40 años recién cumplidos y vigente en el fútbol alemán con el Schalke 04, Edin Dzeko será el 'comandante' en esta segunda cita mundialista. El histórico goleador vivirá su 'Last Dance' en Norteamérica antes de pasar definitivamente la estafeta a las nuevas generaciones.

Edin Dzeko | Grosby Group

NÚMEROS DE DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN MUNDIALES

Partidos jugados

3

Partidos ganados

1

Partidos empatados

0

Partidos perdidos

2

Goles a favor

4

Goles en contra

4

Títulos

0

Mejor participación

Brasil 2014 (Fase de Grupos)

Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014 | MEXSPORT

CONVOCADOS POR BOSNIA Y HERZEGOVINA

La lista Final de Bosnia y Herzegovina para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA cuando ganaron su boleto en la Reclasificación de la UEFA.

Jugador

Posición

Equipo

Nikola Vasilj

Portero

FC St. Pauli

Osman Hadžikić

Portero

Slaven Belupo

Martin Zlomislić

Portero

HNK Rijeka

Amar Dedić

Defensa

Benfica

Nikola Katić

Defensa

Schalke 04

Tarik Muharemović

Defensa

Sassuolo

Sead Kolašinac

Defensa

Atalanta

Stjepan Radeljić

Defensa

HNK Rijeka

Nihad Mujakić

Defensa

Gaziantep FK

Nidal Čelik

Defensa

RC Lens

Ivan Šunjić

Mediocampista

Pafos FC

Ivan Bašić

Mediocampista

FC Astana

Benjamin Tahirović

Mediocampista

Brøndby IF

Armin Gigović

Mediocampista

Young Boys

Amir Hadžiahmetović

Mediocampista

Hull City

Dženis Burnić

Mediocampista

Karlsruher SC

Esmir Bajraktarević

Mediocampista

PSV Eindhoven

Amar Memić

Mediocampista

Viktoria Plzen

Kerim Alajbegović

Mediocampista

RB Salzburg

Ermedin Demirović

Delantero

VfB Stuttgart

Edin Džeko

Delantero

Schalke 04

Haris Tabaković

Delantero

Borussia Mönchengladbach

Samed Baždar

Delantero

Jagiellonia Białystok

Lo Último
03:53 Portada RÉCORD 25 de abril de 2026
01:00 Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
01:00 A 47 días del Mundial: México, anfitrión de debutantes: (1970) Marruecos, Israel y El Salvador, y (1986) Dinamarca, Irak y Canadá
00:23 ¡Nuevo reinante! Máscara Dorada se convierte en nuevo Campeón Universal en aniversario 70 de la Arena México
00:04 Clausura 2026: Liguilla al momento, eliminados y tabla general
23:27 Querétaro remonta a Puebla y ambos cierran su participación en el Clausura 2026
23:23 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 17 del Clausura 2026
23:00 FMS Awards 2025-2026: RÉCORD gana el premio Top Máss Media
22:47 El futbol profesional vuelve a Veracruz con la llegada de los Piratas FC
22:40 Caso Edith Guadalupe: familiares descartan fabricación de culpable y confían en la Fiscalía