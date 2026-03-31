Italia, el gigante ausente: Tres Mundiales sin la Azzurra y una crisis histórica

Ya no es solamente una, ni dos, son ahora tres ausencias las que Italia suma en Copas del Mundo, ¿y lo peor de todo? Todas ellas de manera consecutiva con la última consumada este martes 31 de marzo en el duelo ante Bosnia después de una desastrosa tanda de penales.

Los aficionados al futbol podrían creer que es un tema generacional para una selección que ha levantado cuatro veces el trofeo de los mejores del mundo; sin embargo, figuras importantes de los azzurri han sido parte de las eliminaciones más dolorosas a manos de rivales que han dejado una huella muy dolorosa en la historia italiana.

Bosnia eliminó a Italia vía penales | AP

Desastre total a lo largo de dos décadas

Justamente en este 2026 mundialista se cumplirán 20 años del cuarto y hasta el momento último campeonato del mundo para Italia, conseguido en Alemania 2006 ante Francia en el Olímpico de Berlín, casualmente vía penales, misma instancia en la cual ha quedado fuera en esta oportunidad más reciente.

Los problemas comenzaron en Brasil 2014, pues Italia fue parte del llamado "Grupo de la Muerte", en el cual también estuvieron presentes Costa Rica, Inglaterra y Uruguay, donde además los ticos fueron protagonistas avanzando como segundo lugar, dejando fuera a ingleses e italianos, con estos últimos perdiendo su duelo ante costarricenses en Jornada 2.

Ciro Immobile lamentándose la derrota ante Inglaterra en Brasil 2014 | Imago7

Sin embargo, cuatro años después todo fue peor, pues no pudieron ser parte de la edición de Rusia 2018 al ser eliminados en ronda de Repechaje, la cual en aquel momento se jugaba a Ida y Vuelta. Su rival de aquella ocasión fue Suecia; los suecos ganaron la primera parte 1-0 y en la Vuelta los italianos no pudieron meter ni un gol y no accedieron al certamen. Suecia terminó siendo parte del Grupo de México.

Un triunfo dentro de tanta derrota

Otros cuatro años más tarde, la crisis se agravó, pues el cuadro azzurro ni siquiera entró a la Final de aquel Repechaje, siendo eliminado por Macedonia del Norte, quienes posteriormente terminaron perdiendo ante Portugal; los lusitanos terminaron siendo parte del Grupo B.

Esta última eliminación se ha dado después de perder con Bosnia; no obstante, la ilusión había crecido cuando en Semifinales eliminaron a Irlanda del Norte, con un partido jugado en Bérgamo, tal y como lo había pedido Gennaro Gattuso, quien ahora se une a la lista de fracasos junto a Gian Piero Ventura y Roberto Mancini.

Italia eliminado por Macedonia | AP