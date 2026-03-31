¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?

Se ha consumado lo que probablemente es la sorpresa más grande de cara a la Copa del Mundo de 2026, Italia ha quedado fuera por tercera edición consecutiva a manos de Bosnia y Herzegovina en un partido que tuvo que llegar incluso a la tanda de penales, misma que terminó de manera catastrófica para los italianos.

Además, por si faltara un detalle negativo más en esta historia, su entrenador, Gennaro Gattuso tendrá que cumplir con una promesa totalmente inédita, pues ha dejado fuera a la selección cuatro veces campeona mundial.

Italia se queda fuera de otro Mundial l AP

¿Se va del país?

Cuando Gattuso tomó el mando de la selección italiana con miras a poder regresar a un Mundial después de dos ediciones ausente, él mismo sabía que la tarea que tenía no era para nada sencilla, pues una carga emocional se sumaba a la responsabilidad deportiva.

Fue entonces que llegó el partido ante Israel, el cual ganaron 3-0 y en el que tras conseguir la victoria, Gennaro declaró que tenía la confianza de regresar a su país a este torneo y que en caso de no hacerlo, sabía que tendría que dejar el país por la decepción que significaría que eso sucediera.

Desafortunadamente para él y para todo el pueblo italiano, la catástrofe se ha consumado, han quedado fuera por tercera edición al hilo, por lo que ha comenzado la incertidumbre al respecto del futuro del exjugador del Milan en su propio país ha crecido, pues había prometido ni siquiera regresar si no lograba clasificarlos de regreso a una Copa del Mundo.

Gattuso reclamando una posible tarjeta roja para Bosnia | AP

Si Italia no se clasifica al Mundial 2026, me voy del país. Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos

Un auténtico desastre

Italia ha sido eliminado de cualquier tipo de posibilidad de acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al perder en penales en contra de Bosnia. El autor del gol italiano en tiempo regular fue Moise Kean; sin embargo, el desenlace de su actuación en el juego fue terrible, pues falló una oportunidad más que clara para poderse poner 2-0 en un momento clave del encuentro.

Otro de los 'villanos' de la noche en tierra balcánica es Alessandro Bastoni, pues en el final del primer tiempo, al minuto 41, dejó a su selección con uno menos al ser expulsado por una falta imprudente, algo que sin duda terminó afectando a los dirigidos por Gennaro Gattuso, quien ahora tendrá que salir de su país de nacimiento, tal y como lo prometió en 2025.