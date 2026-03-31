Escándalo en Bosnia: Acusan a un soldado italiano de espiar un entrenamiento de la selección

La previa del partido entre Bosnia y Herzegovina e Italia se vio sacudida por un incidente que parece sacado de una película de espionaje. La Federación Bosnia denunció que un soldado italiano fue sorprendido grabando un entrenamiento a puerta cerrada, lo que ha generado tensión en la antesala de un duelo clave rumbo a la clasificación mundialista.

El hecho fue revelado por el periodista Endin Causevic, del medio SportSport, quien aseguró que la situación es completamente verídica. El episodio ocurrió en Butmir, cerca de Sarajevo, donde la selección bosnia preparaba su estrategia para enfrentar a Italia en un partido de alto impacto deportivo, económico y de prestigio.

Italia vs Irlanda del Norte | AP

Detectan grabación ilegal durante práctica cerrada

El incidente se registró después de los 15 minutos iniciales abiertos a la prensa. Una vez que el entrenamiento pasó a ser privado, el personal de seguridad detectó a un individuo grabando desde una zona no autorizada.

El hombre vestía una parca militar y bermudas, pero lo más llamativo fue un parche con la bandera de Italia en su hombro izquierdo. Tras confirmar la irregularidad, los encargados de seguridad procedieron a retirarlo del lugar de inmediato.

Este episodio dejó en evidencia las limitaciones en la infraestructura de seguridad del conjunto bosnio, ya que sus instalaciones no cuentan con protecciones visuales como lonas o paneles, algo habitual en selecciones de mayor nivel. Todo apunta a que, tras este incidente, se reforzarán las medidas para evitar situaciones similares.

Jugadores de Bosnia y Herzegovina en celebración ante Gales en el Repechaje de la UEFA | AP

Bosnia eleva protesta y crece la tensión con Italia

La Federación de Futbol de Bosnia y Herzegovina reaccionó rápidamente y presentó una queja formal ante EUFOR, la misión militar de la Unión Europea en el país. El caso ha trascendido lo deportivo y comienza a tomar tintes diplomáticos.

Desde Italia, la versión es completamente distinta. Medios locales han negado cualquier relación entre el supuesto espía y la Federación Italiana o el cuerpo técnico encabezado por Gennaro Gattuso. La explicación apunta a una coincidencia, ya que la base de EUFOR -donde hay presencia de militares italianos- se encuentra muy cerca del campo de entrenamiento.