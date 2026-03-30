Bosnia y Herzegovina vs Italia: ¿Dónde y a qué hora ver el Repechaje UEFA?

Bosnia y Herzegovina e Italia se enfrentarán en un importante partido correspondiente a la Clasificación Mundial UEFA para el torneo de 2025/2026. El encuentro está programado para el 31 de marzo de 2026 a las 12:45 horas en el Estadio Bilino Polje. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Clement Turpin, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo clasificatorio.

ITALIA VS IRLANDA DEL NORTE | AP

Bosnia y Herzegovina ocupa actualmente la segunda posición en su grupo de clasificación con 17 puntos tras disputar 8 partidos. Los bosnios han mostrado efectividad ofensiva con 17 goles anotados, mientras que su defensa ha concedido 7 tantos. Esta posición los mantiene en la lucha por un boleto directo al Mundial. Por su parte, Italia aún no ha comenzado su participación en esta fase clasificatoria, por lo que este será su primer encuentro oficial en el camino hacia la Copa del Mundo.

Bosnia y Herzegovina llega a este encuentro tras una racha de tres empates y dos victorias en sus últimos cinco partidos. Los bosnios igualaron 1:1 contra Gales el 26 de marzo de 2026 en la Clasificación Mundial UEFA, previamente empataron con Austria 1:1 el 18 de noviembre de 2025 en la misma competición. Antes habían derrotado a Rumanía 3:1 el 15 de noviembre de 2025, golearon a Malta 1:4 en un amistoso el 12 de octubre de 2025 y empataron 2:2 con Chipre el 9 de octubre de 2025. Por su parte, Italia muestra un rendimiento sólido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los italianos vencieron a Irlanda del Norte 2:0 el 26 de marzo de 2026, cayeron ante Noruega 1:4 el 16 de noviembre de 2025, derrotaron a Moldavia 0:2 el 13 de noviembre de 2025, a Israel 3:0 el 14 de octubre de 2025 y a Estonia 1:3 el 11 de octubre de 2025, todos por la Clasificación Mundial UEFA.

El historial reciente entre ambas selecciones favorece claramente a Italia. En su último enfrentamiento, disputado el 9 de junio de 2024 en un partido amistoso, los italianos se impusieron por 1:0. Anteriormente, en la Liga de Naciones de la UEFA A, Italia venció a Bosnia y Herzegovina por 0:2 como visitante el 18 de noviembre de 2020, mientras que el 4 de septiembre de 2020 igualaron 1:1 en territorio italiano. En la Clasificación para el Campeonato Europeo, Italia goleó 0:3 a los bosnios el 15 de noviembre de 2019 y también se impuso por 2:1 el 11 de junio del mismo año. El balance muestra cuatro victorias para Italia y un empate en los últimos cinco enfrentamientos.

Trionda presente en el duelo en Dallas | MexSport

Edin Dzeko será la principal referencia ofensiva de Bosnia y Herzegovina. El experimentado delantero, a sus 40 años, sigue siendo el líder y capitán del equipo nacional. Con su amplia trayectoria en clubes como Manchester City, Roma e Inter de Milán, Dzeko aporta jerarquía y capacidad goleadora. Su conocimiento del fútbol italiano, tras sus pasos por la Serie A, podría ser un factor determinante en este encuentro. Por parte de Italia, Mateo Retegui se perfila como la gran amenaza en ataque. El delantero de 27 años ha mostrado un buen nivel en los últimos compromisos con la selección italiana y buscará continuar su racha goleadora en este importante duelo clasificatorio.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER BOSNIA Y HERZEGOVINA?