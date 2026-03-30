Emiliano Sala: Francia desestima la indemnización de 138 millones solicitada por el Cardiff

Un tribunal de lo mercantil en Francia desestimó las reclamaciones de indemnización del club galés Cardiff por la muerte del futbolista Emiliano Sala en una sentencia emitida el lunes, más de siete años después del accidente aéreo en el que falleció el delantero argentino.

Elimiano Sala, exfutbolista argentino | AP

En una larga disputa legal, el Cardiff solicitaba más de 120 millones de euros (138 millones de dólares) a su antiguo equipo, el Nantes, tras una serie de reveses legales previos para el club galés. Las resoluciones de la FIFA, el Tribunal de Arbitraje Deportivo y el tribunal supremo de Suiza han ido en contra del Cardiff en su disputa legal con el Nantes desde que Sala murió en enero de 2019.

El tribunal de la ciudad del oeste de Francia dictaminó que el club de la Ligue 1 no tuvo la culpa en relación con el vuelo y que el Cardiff no sufrió daños reputacionales. Añadió que las "reclamaciones extravagantes" del Cardiff ya habían sido juzgadas por otros tribunales y que el Nantes sufrió daños morales. Ordenó al Cardiff pagar 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de otros 180.000 euros por costas judiciales.

"Desgraciadamente, el Cardiff lleva siete años persiguiéndonos febrilmente, y cada vez vuelve a abrir esta herida", declaró Jérôme Marsaudon, abogado del Nantes. "Por ello, estamos muy satisfechos con la decisión del tribunal, que no hace sino confirmar lo que venimos afirmando desde hace años. El tribunal lo ha dicho alto y claro y ha condenado al Cardiff a unos daños y perjuicios ejemplares. El FC Nantes no es responsable en absoluto de la tragedia ocurrida. Nos alegra que el tribunal nos haya escuchado".

Sala, de 28 años, fue fichado por el Cardiff del Nantes por una cifra récord para el club de 17 millones de euros, mientras intentaba evitar el descenso de la lucrativa Premier League. Pero el avión monomotor Piper Malibu en el que viajaba el jugador argentino desde Francia para comenzar su carrera con el Cardiff se estrelló en el mar, cerca de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha. El piloto, David Ibbotson, también falleció.

Homenaje a Emilia Sala | AP

Tras el accidente, el Cardiff cuestionó que el acuerdo de traspaso con el Nantes se hubiera concretado. La FIFA dictaminó que había recibido los formularios de registro internacional requeridos.

El empresario que organizó el vuelo fue declarado culpable de poner en peligro la seguridad de una aeronave en 2021. David Henderson, el operador de la aeronave que organizó el vuelo, había pedido a Ibbotson que pilotara el avión mientras él estaba de vacaciones. Ibbotson, que volaba regularmente para Henderson, no poseía una licencia de piloto comercial ni una calificación para volar de noche, y su habilitación para volar el Piper Malibu había caducado.

Antes de la audiencia en el tribunal de lo mercantil el año pasado, el Cardiff dijo que quería que el Nantes rindiera cuentas por "las faltas cometidas" por Willie McKay, un agente de fútbol que había ayudado a organizar el vuelo. El Cardiff argumentó que actuó en nombre del Nantes, mientras que el club francés negó cualquier irregularidad.

El tribunal consideró que McKay actuó como agente del Nantes, pero que él no organizó el vuelo y no era consciente de la ilegalidad del mismo.

"Es difícil entender cómo el tribunal considera que Willie McKay no organizó el vuelo, dado que él mismo dijo que lo hizo", señaló Céline Jones, abogada del Cardiff. "Es difícil entender cómo el tribunal considera que él no sabía de la ilegalidad del vuelo, dado que lo organizó en una llamada telefónica de seis minutos y aceptó pagar este vuelo en efectivo".

Jones estuvo acompañada por la madre de Sala, Mercedes Taffarel, mientras hablaba a las puertas del tribunal.

Homenaje a Emiliano Salah | AP

"Creo que la reacción de Mercedes habla por sí sola. No ha habido justicia y creo que eso es difícil para la familia en este momento", dijo Jones. "Puedo decir a los aficionados del Cardiff que el club hizo lo que consideró correcto. Se esforzó al máximo por buscar justicia y aún no ha tenido éxito en obtenerla".