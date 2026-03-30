¡Una pesadilla en Auckland! Chile es goleado por Nueva Zelanda

La Selección de Chile, dirigida por Nicolás Córdoba, recibió un auténtico baile, en su amistoso de Fecha FIFA, ante Nueva Zelanda dejando varias dudas de cara su competición más próxima que es la Copa América 2027 tras fracasar en el clasificatorio hacia la Copa del Mundo 2026.

Los andinos cayeron 4-1 en gran parte debido a la expulsión antes de la media hora de Darío Osorio que marcó el rumbo del partido en el Eden Park de Auckland, justo a la media hora de juego llegaría el primero por conducto de Kosta Barbarouses.

Nueva Zelanda golea a Chile l X:NZ_Football

Antes del descanso, Eliah Just ampliaba el marcador en el minuto 43, que tras la revisión del VAR fue dado por bueno, y subía la marcador. Para la segunda parte, el festín de los locales no terminaría y al 59’ Jesse Randall; finalmente al 70’ Ben Waine cerraba la cuenta para los oceánicos.

En los últimos minutos Chile reaccionaría gracias al tanto de Gonzalo Tapia en el 82’. Nueva Zelanda se alista de cara al Mundial 2026 en donde enfrentará a Bélgica, Egisto e Irán dentro del Grupo G, sus partidos serán todos jugando en Estados Unidos.

Nueva Zelanda celebrando ante Chile l X:NZ_Football

Medios chilenos estallan con su Selección

La goleada no pasó desapercibida en el país andino y rápidamente reaccionaron ante el descalabro en Oceanía con contundentes palabras: “La roja de Córdoba sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda”, resaltó el diario La Tercera.

El sitio Emol: “Chile sufre humillante derrota ante Nueva Zelanda, que llevaba ocho meses sin ganar”. Asimismo agregó: “Darío Osorio de lo peor y poco que rescatar: el uno por uno del desastre”, catapultando lo visto durante el partido en que siguen reestructándose.

Chile es goleado por Nueva Zelanda l X:NZ_Football

¿Qué el dijo el DT de Chile?

El estratega interino, Nicolás Córdoba, dejó sus argumentos sobre la derrota: “Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir.”