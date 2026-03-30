UEFA le pone la muestra a FIFA con precios más baratos para la Eurocopa 2028

La UEFA tendría ya decidió los precios, a falta de hacerse oficial, para la Eurocopa 2028 que representarían ser más baratos, en comparación de la próxima Copa del Mundo organizada por la FIFA en Norteamérica, en busca de que los aficionados tengan una mayor accesibilidad a los partidos.

De acuerdo a The Times las entradas tendrán un precio menos de las 30 libras esterlinas (34.53 euros) 717 pesos mexicanos. Cabe mencionar, que los precios se revelarán oficialmente en otoño de 2027 y las ventas comenzarán después del sorteo de la fase final a finales del mismo año.

Afición de Suecia celebra su pase a la final del Repechaje de UEFA | AP

Eurocopa 2028

La UEFA resaltó a finales de 2025 que estarán disponibles aproximadamente tres millones de entradas para la Euro 2028 que será organizada conjuntamente entre Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales; con su realización del 9 de junio al 9 de julio en ocho ciudades anfitrionas nueve sedes.

Edin Dzeko remata ante Karl Darlow en el partido de Gales contra Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA | AP

¿Cuáles son los precios para el Mundial 2026?

El boleto más barato en cuanto al primer juego de la Copa del Mundo, ronda los $19 mil, mientras que el más costoso está en $44 mil. Por su parte, la Gran final en New Jersey tendrá un valor mínimo de $78 mil 255 en la zona más accesible, mientras que los más caros están en la parte baja, los cuales van desde $104 mil 250 a los $162 mil 315.

En contraste a la inauguración y la final, los boletos para disfrutar de las diferentes etapas del Mundial 2026 no son del todo ‘descabelladas’, aunque si depender del tipo de instancias y duelos entre los equipos.En la Fase de Grupos, uno de los duelos más accesibles será el de Australia contra el Repechaje C de Europa, el cual se jugará en Vancouver y que sus boletos tendrán un valor mínimo de $2 mil 615, mientras que el más caro será de $8 mil 415.

Gianni Infantino con Samuel García en el palco del Estadio BBVA en el repechaje rumbo al Mundial 2026 | AP

Otro caso similar es el de Qatar contra Suiza, mismo que tendrá sede en la Bahía de San Francisco, donde su categoría 3 tiene un precio $2 mil 615 y su categoría 1 será de $8 mil 415. De igual manera el caso del Repechaje de Europa B contra Túnez en el Estadio de Monterrey.

Además de los precios más bajos, a los más altos, FIFA también presenta un punto intermedio entre ambos, con juegos que traen a las selecciones importantes y partidos interesantes. Un ejemplo sobre estos juegos es el Francia contra el repechaje de FIFA 2, el cual tendrá un precio mínimo de $4 mil 110/4 mil 955 en la categoría 3, mientras que el más caro será de $11 mil 220/13 mil 090 en la categoría 1.