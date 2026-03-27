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Futbol

Repechaje de UEFA: Así se jugará la fase final

Repechaje europeo rumbo al mundial | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:17 - 26 marzo 2026
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Ocho selecciones se enfrentarán por los últimos cuatro boletos al Mundial 2026

Comenzó la etapa final rumbo a la Copa del Mundo 2026. El repechaje de la UEFA tuvo sus primeros enfrentamientos para conocer a los cuatro equipos que se incorporan al próximo torneo mundialista, ahora tras superar la primera etapa, ocho naciones se verán las caras en cuatro finales para conocer a los ganadores de las Eliminatorias europeas.

Viktor Gyokeres y Anthony Elanga de Suecia celebran tras anotar gol ante Ucrania | AP

¿Qué equipos siguen con vida?

16 equipos llegaron con la misma ilusión, pero solo ocho salieron adelante. Cada equipo se acomodó en un ‘cuadrangular’, donde se jugaron dos semifinales y el ganador de cada juego tendrá´una final el próximo martes 31 de marzo.

Dinamarca celebrando su pase en el Repechaje de UEFA | AP

Así quedó la primera ronda:

  • Cuadrangular A: Gales 1 (2)-(4) 1 Bosnia Herzegovina / Italia 2-0 Irlanda del Norte

  • Cuadrangular B: Ucrania 1-3 Suecia  / Polonia 2-1 Albania

  • Cuadrangular C: Eslovaquia 3-4 Kosovo / Turquía 1-0 Rumania. 

  • Cuadrangular D: República Checa 2 (4)-(3) 2 Irlanda / Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte.

Lituania vs Polonia I AP

¿Cómo será la fase final?

Con los ocho finalista listos para un partido definitivo, los cruces se llevarán cabo de la siguiente manera:

Martes 31 de marzo

  • República Checa vs Dinamarca – 13:45 (hora centro de México)

  • Kosovo vs Turquía – 13:45 (hora centro de México)

  • Suecia vs Polonia – 13:45 (hora centro de México)

  • Bosnia Herzegovina vs Italia – 13:45 (hora centro de México)

Jan Kliment tras anotar el gol de la victoria para República Checa ante Irlanda | AP

¿En qué grupo va cada nación?

El premio absoluto no solo será la gloria, sino el ser parte de uno de los 12 Grupos del próximo Mundial, miso que gracias al sorteo realizado en diciembre, ya tiene el destino de cada ganador del repechaje.

El ganador del duelo entre República Checa y Dinamarca se unirá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur en la cuarta posición. 

El ganador del duelo entre Kosovo y Turquía será parte del Grupo D, uniéndose a Australia, Paraguay y a los Estados Unidos. 

El ganador del juego entre Suecia y Polonia formará parte del Grupo F, conformado por Países Bajos, Japón y Túnez. 

Finalmente el vencedor de la llave entre Italia y Bosnia Herzegovina será el último en unirse a Grupo B, en el cual ya esperan las selecciones de Canadá, Qatar y Suiza.

ITALIA VS IRLANDA DEL NORTE | AP
ITALIA VS IRLANDA DEL NORTE | AP
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