República Checa viene de atrás y vence a Irlanda en una dramática serie de penales

La República Checa protagonizó una de las remontadas más emocionantes del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, luego de imponerse en tanda de penales a Irlanda en un duelo cargado de dramatismo. Tras ir abajo por dos goles, los checos reaccionaron a tiempo y ahora disputarán la Final ante Dinamarca, en busca del último boleto al Grupo A donde espera la México.

Ladislav Krejcí de República Checa | AP

El encuentro arrancó con intensidad desde los primeros minutos, con Irlanda mostrando mayor contundencia frente al arco. Los errores defensivos de los checos fueron bien aprovechados, lo que permitió a los irlandeses tomar una ventaja que parecía encaminar la eliminatoria a su favor antes del descanso.

Irlanda pegó primero, pero no liquidó

Durante la primera mitad, Irlanda fue más efectiva en los momentos clave. Incluso con oportunidades desperdiciadas, logró mantener la ventaja mínima al finalizar los primeros 45 minutos. El conjunto checo, por su parte, intentó reaccionar con aproximaciones de jugadores como Patrik Schick, pero sin lograr reflejarlo en el marcador de inmediato.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica: Irlanda defendiendo con orden y buscando liquidar al contragolpe, mientras que República Checa insistía con llegadas constantes. La tensión crecía con cada minuto, especialmente cuando el arquero Matej Kovář apareció como figura al evitar el tercer tanto que habría sentenciado el partido.

Pavel Sulc, de la República Checa, disparando durante el partido de la repesca para el Mundial | AP

Krejčí lidera la remontada y manda el juego a penales

Cuando parecía que todo estaba decidido, apareció el capitán Ladislav Krejčí para cambiar la historia. Al minuto 85, tras un tiro de esquina, el defensor conectó de cabeza para marcar el empate que obligó a disputar tiempos extra, desatando la euforia del banquillo checo y silenciando a la afición irlandesa.

En la prórroga, ambos equipos tuvieron oportunidades, pero el cansancio y el miedo a cometer errores pesaron más. Así, el boleto a la Final del repechaje se definió desde los once pasos, donde la tensión alcanzó su punto máximo.

Ladislav Krejcí, de la República Checa, cabecea el balón durante un partido de semifinales de la repesca para el Mundial | AP

Desde el manchón penal, la serie fue igual de dramática que el partido. Fallos de ambos lados mantuvieron la incertidumbre hasta el final, pero la figura de Kovář volvió a aparecer al detener disparos clave. Finalmente, Jan Kliment convirtió el penal decisivo para sellar el 4-3 definitivo y consumar la remontada.

Con este resultado, República Checa enfrentará a Dinamarca en un duelo que definirá al último invitado europeo al Mundial 2026. El ganador no solo asegurará su presencia en la Copa del Mundo, sino que también se convertirá en el último rival de México en un grupo que promete emociones desde el arranque.