Exhibición total: Dinamarca golea y se perfila como rival de México en 2026

Dinamarca fue mucha pieza para Macedonia del Norte y lo dejó claro con el 4-0 que le aplicó a los Línces Rojos para obtener su pase a la Ronda Final del Playoff de la UEFA rumbo al Mundial 2026 donde se medirá a Chequia que dejó fuera a Irlanda en dramática definición desde los once pasos. Recordar que el ganador entre daneses e checos obtendrá su boleto a la Copa del Mundo y compartirá Grupo con la Selección Mexicana, así como con Sudáfrica y Corea del Sur.

La primera parte fue dominada por el conjunto danés, que busca abrir el marcador desde los primeros instantes, pero entre las intervenciones del arquero macedonio y la falta de puntería de sus jugadores, no lograron romper el cero en los primeros 45 minutos.

Rasmus Hojlund fue el primero en intentar al marco, pero su disparo se fue desviado a tiro de esquina tras la aparición del zaguero Visar Musliu.

Dinamarca celebrando su pase en el Repechaje de UEFA | AP

A los 17 minutos, Joakim Maehle disparó dentro del área sin suerte, pues el balón murió en las manos del cancerbero Stole Dimitrievski.

La más importante del primer tiempo llegó por parte de Pierre-Emile Hojbjerg, quien sacó un potente disparo a las afueras del área que no logró ingresar a la portería gracias a la estirada de Dimitrievski.

EXPLOTÓ LA DINAMITA

La segunda parte no fue distinta a la primera, pues desde el silletazo del central, La Dinamita Roja no dejó de intentarlo y tras una destacada jugada de Hojlund. Rasmus condujo el esférico desde la media cancha y en los linderos del área cedió para Gustav Isaksen que no pudo rematar al área por la intervención de Goko Zajkov quien en su intento por rechazar el balón le abrió la posibilidad a Mikkel Damsgaard para rematar dentro del área y abrir el marcador.

El tanto de Damsgaard era lo que necesitaba Dinamarca para inspirarse y sentenciar el juego, pues Gustav Isaksen se lució con doblete.

Daneses celebrando goleada ante los macedonios| AP

DOBLETE DE ISAKSEN

Primero, al 58', el delantero de la Lazio aprovechó un centro de Damsgaard para rematar a unos centímetros de la línea de gol y colocar el segundo en el marcador. Un minuto después, Isaksen aprovechó el rechace del arquero macedonio a disparo de Victor Froholdt para mandar el balón al fondo de las redes y poner así el tercero en la frente del rival.

El cuarto tanto de los daneses llegó a los 75' de tiempo corrido, tras el cobro de un tiro de esquina ejecutado por Christian Eriksen que fue rematado prácticamente en la línea de gol por Christian Norgaard; sentenciando el juego y la goleada, pero marginando a Eriksen de un gol olímpico.