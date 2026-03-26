¡A un paso del Mundial! Italia vence a Irlanda del Norte y jugará la Final del Repechaje

A un triunfo de volver a la Copa del Mundo. Tras un partido muy trabajado, Italia se impuso 2-0 a Irlanda del Norte y avanzó a una de las finales del Repechaje de UEFA.

El equipo de Gennaro Gattuso se plantó en Bérgamo con la misión de no consumar un fracaso por tercer ciclo consecutivo, recordando que la Azzurra no clasificó a Rusia 2018 y Qatar 2022. Por ello, desde el primer minuto fue notoria la intensidad y bravura con la que los italianos buscaron jugar.

En la primera parte, los locales dominaron el balón, pero la nutrida zaga norirlandesa soportó los embates sin mayores complicaciones.

Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte en el Repechaje Mundialista | AP

Para el complemento, la sensación de urgencia fue evidente y Gattuso cargó el juego en ofensiva. Al 56', la presión rindió frutos y el marcador se abrió gracias a un potente disparo de Sandro Tonali desde los linderos del área.

Italia sabía que un gol no era suficiente y se dispuso a aumentar la ventaja para ahuyentar los fantasmas de la repesca del Mundial anterior. Matteo Retegui y Moise Kean fueron los protagonistas y ambos tuvieron oportunidades de cara al arco, pero fue el delantero de la Fiorentina quien anotó el segundo luego de una buena jugada individual dentro del área en el minuto 80.

Tonali abrió el marcador contra Irlanda del Norte | AP

Con esta importante victoria, el conjunto italiano se encuentra a un partido de conseguir el tan ansiado boleto a la Copa del Mundo, pero tendrá la desventaja de hacerlo como visitante.

Los tetracampeones buscan instalarse en em Grupo B de la justa mundialista, aunque primero debe vencer a Gales o Bosnia y Herzegovina, quienes se encuentran jugando tiempo extra en su partido.