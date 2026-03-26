Futbol

Javier Aguirre optimista ante el progreso de Gilberto Mora: ‘La progresión es muy buena’

12:28 - 26 marzo 2026
El técnico de la selección Mexicana no descartó la convocatoria del juvenil de Tijuana a la Copa del Mundo

Las noticias alentadoras comienzan a llegar a la Selección Mexicana y Javier Aguirre no ocultó el optimismo, especialmente por la evolución de Gilberto Mora, quien ilusiona de cara a una posible convocatoria rumbo al Mundial.

Gilberto Mora con Charly Rodríguez y Erik Lira en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro | MEXSPORT
Nos llegan informaciones, yo estuve en Tijuana, estuve con Mora y bien, Gil tiene buenas sanaciones, tenemos comunicación diaria, el 365, cuanto pesa, qué comió, apoyo, mandamos gente a Tijuana, la progresión es muy buena, Santi ya está, el pelón Chávez también se rompió la rodilla, Edson, de Italia, entre más, recuperemos, antes, que nos ayudaron, la gama es más amplia”, declaró.
Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7
Sin embargo, no todo es positivo. El ‘Vasco’ reconoció que las lesiones han sido un contratiempo importante en su proceso, obligándolo a mover constantemente sus convocatorias y a buscar alternativas dentro del plantel.

Los lesionados es un contratiempo, siempre como entrenador tienes opciones, me pasaron el dato que hemos llamado a 83 distintos, salen 26 definitivamente, 10 estuvieron en copa oro, no están, dos más que fueron campeones de Nations, Huescas y Romo, tampoco, medio equipo que ganó un título, lograste hacer una familia, no están contigo, no es por mucho el pretexto, lo van a intentar, los entrenadores debemos ser fríos” dijo. 

Es verdad que de estos 12, hay dos o tres descartados, no por mí, por el tema médico, pueden llegar, buenas noticias llegan de Tijuana, Europa, Edson anda rehabilitando”, dijo. 

De alguna manera, tienen ganas, todos tiene, Angulo está arrastrando, Vega se limpió
