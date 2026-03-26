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Futbol

Javier Aguirre justifica convocatoria de Guillermo Ochoa: "es un referente del futbol mexicano"

El técnico del Tricolor es contundente con la convocatoria de Memo Ochoa: "Es un jugador que suma dentro y fuera del terreno".
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:24 - 26 marzo 2026
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El entrenador de la Selección Mexicana también comentó sobre el llamado de Álvaro Fidalgo

Javier Aguirre justificó la convocatoria de Guillermo Ochoa, asegurando que el arquero sigue en activo y representa un referente clave dentro de la Selección Mexicana, tanto en lo futbolístico como en el vestidor.

“Lo de Memo es un portero en activo, lleva muchos años fuera de la Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego, un referente del futbol mexicano, tengo a dos, él y Rafa, también estaba Andrés, está activo, bien, lo quiero ver, punto”, declaró.

Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | IMAGO7

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre el 11?

En otro tema, Aguirre también abordó la complejidad de definir un once titular, dejando en claro que, hasta el momento, no existe una alineación fija. El técnico explicó que su proceso se basa en variantes tácticas y en la constante evaluación del plantel.

“Te diría que el 11 titular no lo tenemos nadie, tenemos idea futbolística, plan b, plan c, los contratiempos, pasa algo, cómo es posible, se le rompió algo, el 11 es difícil hasta la semana previa, quizás con Serbia se verán los 11 contra Sudáfrica, pero tampoco me gustaría que pensaran que son titulares, desde que estamos, hay jugadores que han jugado más que otros, si tu vez, hemos usado mucha gente, a juzgar por los resultados, con tarde malas como Colombia o River, equipos alternativos, eso del 11 es difícil”, señaló.
Guillermo Ochoa en un calentamiento con la Selección Mexicana l MEXSPORT

Las palabras para Álvaro Fidalgo

Finalmente, Aguirre también tuvo palabras para Álvaro Fidalgo, de quien destacó su rápida adaptación al grupo.

“Álvaro bien, es un chavo que se echó cinco años entre nosotros, surgió de allá, pero muy adaptado, bromea con la gente, como uno más, sin complejos, muy bien, muy natural”,dijo.

“Es como todos, como Obed, los chavos de Chivas, hemos logrado generar un buen ambiente, hay bajas, sí, los extrañaremos, pero no podemos depender de nadie, no lo hemos hecho hasta ahora, qué le vamos a hacer, el enorme gusto y ganas de estar aquí, eso para mí es fundamental haberlo conseguido, es un logro”, continuó.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7
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