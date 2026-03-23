Miguel Herrera destaca carrera de Guillermo Ochoa: "es lo mejor que ha tenido México en los Mundiales"

Javier Aguirre sorprendió a más de uno con su convocatoria para la próxima Fecha FIFA de marzo, todo por la inclusión de Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa en la lista. Este último comenzó a ser el foco de la conversación, ya que no juega un partido con la Selección Mexicana desde el 17 de noviembre de 2024, en la Nations League.

Pese a que Memo cuenta con muchos detractores, también tiene a muchos defensores, como el caso de Miguel Herrera. En entrevista con Dog Sports Network, 'El Piojo' comentó que contar con Ochoa en la banca es una gran adición, pues ha sido de lo mejor de México en Copas del Mundo.

"Memo es de lo mejor que ha tenido México en los últimos Mundiales. Es un tipo con experiencia; en Chipre sigue haciendo cosas muy buenas. La mayor crítica es que recibe muchos goles, pero recibir todos esos goles significa que está en acción. Sigue teniendo reacción. Le meten dos pero ataja siete", comentó el ahora analista mexicano.

Guillermo Ochoa y Miguel Herrera en la Copa Oro de 2015 | IMAGO7

¿Puede Guillermo Ochoa luchar por la titularidad de cara al Mundial 2026?

Pese a los comentarios llenos de elogios para Ochoa Magaña, El Piojo pone por delante a Raúl 'Tala' Rangel como el portero titular para la próxima justa mundialista. El exentrenador de varios equipos en Liga MX y dos selecciones -México y Costa Rica-, comentó que los juegos ante Bélgica y Portugal serán vitales para el arquero de Chivas.

"En caso de que Rangel haga una buena Fecha FIFA, contra Portugal y Bélgica, yo creo que él va a ser el titular. Sin embargo, si llega a tener algunas dudas, Javier (Aguirre) va a ver eso y elegirá a Memo como el titular. Si no pasa, será Tala", sentenció el exjugador mexicano.

Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | IMAGO7

Portugal, la gran prueba mexicana

El próximo sábado 28 de marzo, el conjunto mexicano recibirá en el Estadio Azteca -ahora Banorte- a la Selección de Portugal. Pese a no contar con la presencia de Cristiano Ronaldo, el combinado lusitano es uno de los más dinámicos en el mundo, por lo que será la gran prueba del Tricolor con rumbo al Mundial.

México debutará en la próxima Copa del Mundo el 11 de junio, en el Coloso de Santa Úrsula. El combinado de Javier Aguirre recibirá con los brazos abiertos a Sudáfrica, en una reedición del primer partido del Mundial de 2010.