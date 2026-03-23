"Es un fuera de serie": Esteban Solari candidatea a uno de sus jugadores al Mundial

Pachuca empató ante Toluca, el campeón de la Liga MX, el encuentro se complicó para el conjunto hidalguense pero Elías Montiel puso el empate para la repartición de puntos.

Elías Montiel tras anotar su gol l MEXSPORT

A principios de 2026, el mediocampista sufrió un desgarre en el músculo femoral, esto le valió estar lejos de las canchas durante varias semanas. A mediados de marzo de 2026 regresó a las canchas jugando con la sub21 para recuperar el ritmo.

Tras un periodo de casi dos meses fuera, por fin volvió a jugar con el primer equipo y tras la expulsión del jugador de Toluca ,Fernando Arce, el técnico de los blanquiazules Esteban Solari tuvo que mover sus piezas para sacar el partido.

El joven canterano de Pachuca comenzó el partido en el banquillo de suplentes. El joven de Tuzos ingresó al terreno de juego al minuto 67' y pocos minutos después marcó el tanto que le dio el empate a los de Hidalgo.

Elías Montiel celebra su gol l MEXSPORT

Esteban Solari candidatea a Montiel para el Mundial 2026

Tras el partido y rescatar un punto muy valioso para los de Hidalgo, el técnico de los blanquiazules, Esteban Solari destacó las habilidades de Elias Montiel a su regreso con el primer equipo después de la lesión.

Esteban Solari observando a su equipo l MEXSPORT