Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Violencia en el Rayados vs. Chivas! Aficionado golpea a periodista y a su joven acompañante

Perros robot en el Gigante de Acero | AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:06 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Otro caso de violencia ataca a la Liga MX

Al finalizar el partido entre Rayados de Monterrey y Chivas, se vivió un momento lamentable en las tribunas del Estadio BBVA.

Un aficionado de Monterrey agredió física y verbalmente a su joven acompañante, quien portaba el jersey del conjunto rojiblanco. Sin embargo, la situación escaló aún más cuando un periodista del medio Hora Cero también fue atacado por el mismo individuo.

El medio difundió el video a través de redes sociales, donde rápidamente se viralizó, evidenciando el comportamiento violento del sujeto y generando indignación entre los usuarios.

La agresión escaló y generó momentos de tensión

De acuerdo con lo mostrado en video, otros aficionados intentaron intervenir para calmar la situación, pero no lograron contener al agresor.

Lejos de detenerse, el sujeto continuó con una actitud violenta, incluso lanzando amenazas verbales hacia el periodista, asegurando que sabía quién era, lo que elevó aún más la tensión en el lugar.

Posteriormente, pasó de las palabras a los hechos, agrediendo físicamente al comunicador en un acto que ha sido ampliamente condenado.

Jornada 11 Clausura 2026 Liga MX I IMAGO7

Un nuevo caso de violencia en el balompié mexicano

Desgraciadamente, este no es un hecho aislado dentro de la Liga MX. En los últimos torneos, se han registrado incidentes similares en plazas como Toluca, América y Pumas, lo que mantiene encendidas las alarmas sobre la seguridad en los estadios.

Estos episodios reflejan un problema que persiste en el futbol mexicano y que sigue manchando la experiencia de los aficionados que acuden a los inmuebles deportivos.

Balón de la Liga MX CL2026 l X:LigaBBVAMX
Últimos videos
Lo Último
00:48 WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
00:39 Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
00:35 ¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
00:20 Portada RÉCORD 22 marzo 2026
00:14 Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
00:05 Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"
00:04 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
00:01 A 81 días: El histórico triunfo de México sobre un Campeón defensor, Alemania, en Rusia 2018, con el Chucky Lozano
23:47 Nicolás Sánchez espera salir de la mala racha con Rayados: "sabemos que es un momento difícil"
23:44 ¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'
Tendencia
1
Futbol Efraín Juárez tiene emotivo festejo con su hijo en la victoria de Pumas ante América
2
Futbol ¡A nada del portazo! Afición de Pumas se desespera previo al Clásico Capitalino
3
Futbol ¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'
4
Futbol ¡Histórico! 'Hormiga' González supera la mejor temporada goleadora de Chicharito Hernández con Chivas
5
Futbol TUDN corta transmisión del Rayados vs Chivas y la afición explota
6
Futbol Nacional El brutal codazo de Carlos Salcedo sobre "Hormiga" González que encendió las alarmas
Te recomendamos
WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
Lucha
22/03/2026
WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
Futbol
22/03/2026
Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
Futbol
22/03/2026
¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
Portada RÉCORD 22 marzo 2026
Portada del día
22/03/2026
Portada RÉCORD 22 marzo 2026
Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
Box
22/03/2026
Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"
Futbol
22/03/2026
Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"