¡Violencia en el Rayados vs. Chivas! Aficionado golpea a periodista y a su joven acompañante

Al finalizar el partido entre Rayados de Monterrey y Chivas, se vivió un momento lamentable en las tribunas del Estadio BBVA.

Un aficionado de Monterrey agredió física y verbalmente a su joven acompañante, quien portaba el jersey del conjunto rojiblanco. Sin embargo, la situación escaló aún más cuando un periodista del medio Hora Cero también fue atacado por el mismo individuo.

El medio difundió el video a través de redes sociales, donde rápidamente se viralizó, evidenciando el comportamiento violento del sujeto y generando indignación entre los usuarios.

¡LAMENTABLE! ❌ | Un ‘aficionado’ agredió al reportero de Hora Cero Deportes al grabarlo cuando golpeaba a su joven acompañante 💥🤕.



Los festejos del penal atajado en el último minuto desataron los reclamos. pic.twitter.com/wFjmsjiA6U — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) March 22, 2026

La agresión escaló y generó momentos de tensión

De acuerdo con lo mostrado en video, otros aficionados intentaron intervenir para calmar la situación, pero no lograron contener al agresor.

Lejos de detenerse, el sujeto continuó con una actitud violenta, incluso lanzando amenazas verbales hacia el periodista, asegurando que sabía quién era, lo que elevó aún más la tensión en el lugar.

Posteriormente, pasó de las palabras a los hechos, agrediendo físicamente al comunicador en un acto que ha sido ampliamente condenado.

Jornada 11 Clausura 2026 Liga MX I IMAGO7

Un nuevo caso de violencia en el balompié mexicano

Desgraciadamente, este no es un hecho aislado dentro de la Liga MX. En los últimos torneos, se han registrado incidentes similares en plazas como Toluca, América y Pumas, lo que mantiene encendidas las alarmas sobre la seguridad en los estadios.

Estos episodios reflejan un problema que persiste en el futbol mexicano y que sigue manchando la experiencia de los aficionados que acuden a los inmuebles deportivos.