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Futbol

¡Mal y de malas! 'Tecatito' Corona se lesionó en el calentamiento del partido ante Chivas y causa baja para Rayados

Corona queda fuera del partido de la Jornada 12 | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:29 - 21 marzo 2026
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El mexicano estaba listo para ser titular, pero una molestia muscular lo deja fuera del partido ante el Rebaño Sagrado

Monterrey ha tenido un torneo bastante complicado, encabezado por la destitución de Domènec Torrent, quien fue elegido para llevar el proyecto de La Pandilla, acompañado por la salida de su delantero Germán Berterame y las bajas de algunos futbolistas importantes más como Sergio Canales.

A todas las bajas que ya tiene el equipo regiomontano ahora se ha sumado la de Jesús Manuel Corona, quien no pudo completar el calentamiento para el partido en contra del líder del futbol mexicano.

'Tecatito' Corona en celebración de gol en el partido de ida de la Primera Ronda de Concachampions ante Xelajú | MEXSPORT
'Tecatito' Corona en celebración de gol en el partido de ida de la Primera Ronda de Concachampions ante Xelajú | MEXSPORT

¿Qué lesión sufrió Tecatito Corona previo al Monterrey vs Chivas?

Jesús ‘Tecatito’ Corona encendió las alarmas en Monterrey luego de presentar molestias musculares durante el calentamiento previo al duelo ante Chivas. El atacante, que estaba contemplado como titular, tuvo que detener su actividad tras sentir dolor en la zona de los aductores.

De inmediato, el cuerpo médico de Rayados intervino para evaluar al jugador, quien posteriormente regresó a los vestidores con gestos de preocupación. La decisión fue clara: no arriesgarlo y someterlo a estudios para conocer la gravedad de la lesión.

Tecatito Corona se suma a las bajas de los Rayados | Imago7

Ante esta situación, el técnico Nico Sánchez se vio obligado a modificar su alineación, dando entrada a Cristian Reyes en lugar del ‘Tecatito’. Aunque Corona salió a la banca con el equipo, todo apunta a que su ausencia fue por precaución.

Monterrey acumula bajas importantes en el Clausura 2026

La posible lesión de Corona se suma a una lista de ausencias que ha afectado seriamente a Rayados en el Clausura 2026. Jugadores como Sergio Canales e Iker Fimbres tampoco han estado disponibles, debilitando el plantel en momentos clave del torneo.

A pesar de no poder jugar, ambos futbolistas estuvieron presentes en el estadio. Canales incluso convivió con aficionados y firmó autógrafos, mientras que Fimbres apareció en cancha apoyado con muletas, evidenciando su proceso de recuperación.

Sergio Canales, de Rayados, en la derrota de los suyos ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

Con este panorama, Monterrey continúa enfrentando un torneo complicado, en el que las lesiones han sido protagonistas y han condicionado el rendimiento del equipo en la Liga MX.

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