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Futbol

Raúl Jiménez vs Hormiga González: ¿Quién lleva más goles en 2026?

Raúl Jiménez vs Hormiga González l AP/IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:14 - 22 marzo 2026
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Uno la rompe en Europa y el otro es la estrella de la Liga MX

La disputa por el mejor delantero mexicano en el 2026 sigue ‘on fire’; Raúl Jiménez sigue brillando en el futbol europeo con el Fulham y Armando ‘Hormiga’ González es el máximo goleador de la Liga MX con el CD Guadalajara que lucen en la cima de la clasificación.

La competencia es pareja en este año Raúl Jiménez suma seis anotaciones; cinco de ellos en la Premier League y uno más anotado ante Bristol City en la EFL Cup. Los clientes del ‘Lobo de Tepeji’ en la liga doméstica son: Chelsea, Manchester United, Burnley y doblete a Sunderland.

Raúl Jiménez, delantero del Fulham | AP
Raúl Jiménez, delantero del Fulham | AP

Por su parte, la Hormiga González suma 10 anotaciones con el Rebaño en el Clausura 2026, además de su estreno goleador con la Selección Mexicana durante el amistoso ante Islandia disputado recientemente en La Corregidora. 

Armando 'Hormiga' González en el último Clásico Tapatío | IMAGO7

Raúl Jiménez y su marca histórica 

Si hablamos de marcas Raúl Jiménez tiene una perfecta en penales contando en todas las temporadas en este departamento. Con su última ejecución desde los once pasos, el "Lobo de Tepeji" alcanzó una cifra histórica: 14 penales cobrados, 14 goles anotados. 

Este registro del 100% de efectividad lo sitúa formalmente como el mejor cobrador en la historia de la Premier League, aumentando la marca y separándose aún más la leyenda del Manchester City, Yaya Touré quien es el segundo en este sector. 

Raúl Jiménez vs Nottingham Forest | Grosby Group

¿Hormiga González a la altura de Yamal?

Tras su doblete ante Santos Laguna, el atacante mexicano alcanzó la cifra de 20 anotaciones en lo que va de la temporada 2025-2026. Este registro no solo consolida su madurez frente al arco, sino que lo posiciona junto al extremo español del FC Barcelona como los dos mejores goleadores menores de 23 años y ahora ya suma uno más tras anotar ante Monterrey.

Con su gol 21 empató Chicharito Hernández quien alcanzó esta cifra en la 2009-10. El delantero rojiblanco dejó atrás a varios de los goleadores más destacados que ha tenido Chivas en los últimos años bajo la gestión de Amaury Vergara. Jugadores como Víctor Guzmán, José Juan Macías y Roberto Alvarado habían encabezado la cuota goleadora del equipo en diferentes torneos. con su gol 21 empató Chicharito Hernández quien alcanzó esta cifra en la 2009-10.

González está cada vez más cerca de igualar su propia marca de 12 goles en un torneo, con la que consiguió el campeonato de goleo el semestre pasado. Su rendimiento en el Estadio AKRON ha sido clave, ya que ha logrado anotar en todos los partidos del Rebaño como local durante el presente campeonato.

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