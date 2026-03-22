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Empelotados

¡Sigue la polémica! Aficionado que agredió a periodista explica situación vivida en el Estadio BBVA tras el Rayados vs Chivas

Momento en el que inició el conflicto | Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:41 - 22 marzo 2026
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El video en el cual golpea a un reportero ha sido explicado por el mismo hombre a través de redes sociales

Más allá de la victoria de Guadalajara sobre Rayados este sábado 21 de marzo, los temas posteriores al partido han acaparado la atención en redes sociales, con violencia como tema principal desafortunadamente; uno de ellos con aficionados de Monterrey que agredieron a un chivahermano a las afueras del Estadio BBVA.

Pero el caso que continúa con más detalles acerca de lo ocurrido es el de un papá golpeando a su hijo en las gradas del inmueble, quien posteriormente también se acercó a golpear a un periodista que estaba grabando el momento de los golpes sobre el menor.

Estadio BBVA en Monterrey | IMAGO7
Estadio BBVA | IMAGO7

¿Cuál es la explicación del aficionado?

Fue a través de su cuenta de X en donde ha sido publicado un tuit explicando lo sucedido; sin embargo, dicha publicación es respuesta de una tuit de quien grabó todo: Ricardo Cariño, reportero de ESPN, pero también colaborador de Hora Cero Deportes, tal y como se puede ver en el video publicado en redes sociales.

Cariño taggeó a su agresor, quien en redes posee el usuario @agmatias; posteriormente, siguió escribiendo al respecto de él, pues al parecer es alguien conocido en el medio, pues varios miembros de las transmisiones de Chivas TV y algunos otros reporteros más lo siguen. Ante estas palabras, Yusé, como se hace llamar también en redes, respondió lo siguiente:

No agredí a nadie Ricardo. No seas tan mal periodista. Es mi hijo. Mi hijo cometió un terrible error y lanzó cerveza en la atajada del penal. Lo regañe efusivamente y tuve que calmar los ánimos de varios Rayados. Le pedí al que grababa que dejara de grabar a mi hijo y se burló.

La versión que ha mencionado el 'agresor' ha sido comprobada ya por varios usuarios que compartieron otro ángulo de lo sucedido después del penal atajado por Raúl Rangel; no obstante, también hay quienes han mostrado su desacuerdo con la manera de reaccionar, pues no comparten que haya golpeado a su hijo en público.

¿Cuál fue la situación principal?

En los minutos finales del partido de Monterrey ante Chivas, un penal a favor de los locales dejó muy cerca a los regios de empatar una desventaja de tres goles, por lo que la atajada del 'Tala' Rangel potencializó las emociones de ambos bandos en el juego.

Fue entonces que, ya con las imágenes de otros usuarios, se puede ver el momento en el que el menor aficionado del Rebaño, lanza una cerveza al público, siendo inmediatamente regañado por su papá dándole golpes en la cabeza y mencionando que no fue correcto su accionar; todo eso (excepto el lanzamiento de la bebida), fue grabado por Ricardo Cariño, a quien Yusé le reclamó, advirtiéndole que si no dejaba de grabar, le "partiría su mad**"

Cabe resaltar que entre los seguidores famosos que tiene el padre del menor se encuentran Natalia León de Fox, Enrique Noriega de Amazon Prime Video, Norma Palafox, Omar Bravo, Chofis López y más. En su descripción de X, aclara que trabajó por un tiempo en Chivas (2014-2018).

Raúl 'Tala' Rangel, portero de Chivas, tras atajar penalti ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
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